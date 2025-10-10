快訊

盡心顧婆婆多年 媳婦1原因「遺產一毛都拿不到」…專家感嘆揭現實面

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
法律雖有明確繼承順位，但人情層面卻往往更難處理。示意圖／AI生成
法律雖有明確繼承順位，但人情層面卻往往更難處理。示意圖／AI生成

在現代社會中，不婚不生的情況愈來愈普遍，也讓家庭在面臨繼承時，出現更多複雜與糾結的情感與法律問題。正業地政士聯合事務所所長鄭文在指出，最近接到一宗繼承登記案件，清楚反映了這樣的矛盾，奉養多年、盡心照顧婆婆媳婦因沒有子嗣，最終無法分得任何遺產

鄭文在說明，該案中，母親過世時留下兩間房屋與部分存款，父親早已離世，母親原有三個兒子，老大、老二先後去世，只剩老三仍在世，老大婚後未育子女，只留下太太；老二則有一名兒子與妻子。

老三要求「獨得所有遺產」時，鄭文在分析，根據《民法》第1138條規定，遺產繼承人除配偶外，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母，由於老大無子嗣且早於母親去世，因此該房份不再繼承；老二雖已往生，但其子可依法代位繼承，故最終遺產應由老二的兒子與老三共同繼承。

換言之，老大的太太，雖在婆婆生病時盡心照料，卻因「沒有繼承權」而分不到一分一毫。鄭文在感嘆，這樣的情況對於無法生育的夫妻而言，無疑是一種現實的懲罰，明明付出最多，卻在法律上成為「局外人」。

鄭文在指出，法律雖有明確繼承順位，但人情層面卻往往更難釋懷，若長輩希望照顧這類奉養多年的媳婦，最好的方式是提前透過「生前贈與」、「立遺囑」或「信託」安排，明確指定財產歸屬，如此不僅能避免日後爭議，也能讓盡孝之人得到應有回報。

鄭文在提醒，類似情況其實在現實生活中屢見不鮮，若沒有妥善安排，即便親情深厚，也可能因法律規定導致付出者最後一無所有，提醒長輩與無子嗣家庭，應提早規畫、勇於面對遺產議題，才能讓愛與財產都能被妥善延續。

遺產 婆婆 媳婦

