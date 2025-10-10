惠譽授予三商美邦人壽36.4億元有擔保 次順位10年期債 A+(twn) 評等

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽國際信用評等公司已授予三商美邦人壽保險股份有限公司（2867）（三商美邦人壽）擬發行新台幣36.4億有擔保次順位公司債的國內長期評等為A+(twn)。擬發行次順位公司債構成該公司的直接、有擔保及次順位債務，期限為10年。

評等理由指出，三商美邦人壽擬發行有擔保公司債的評等與該券的擔保人台中商業銀行股份有限公司（2812）（台中銀，A+(twn)/穩定）的國內長期評等一致。該評等符合惠譽的評等標準，因為擬發行公司債的本息償付由台中銀提供無條件且不可撤銷的擔保。

台中銀受與三商美邦人壽本次擬發行有擔保債券之受託人-台新國際商業銀行股份有限公司（台新銀，AA-(twn)/穩定）於2025年9月26日簽訂履行公司債保證義務契約的約束。本次交易被視為台中銀的主順位債務並由受託人確實執行履行公司債債務之保證責任。

惠譽並不向三商美邦人壽授予保險公司財務實力評等。根據現行RBC制度和將於2026年實施的新一代清償能力制度（TW-ICS），本次公司債的發行將被處理為資本。

公司債 三商美邦人壽 台中銀

