日圓探153關口、兌新台幣貶至0.2033少吃四碗拉麵 銀行這樣看未來走勢

日圓兌美元10日凌晨一度貶破153，截至上午10點約在152.9高位震盪，日圓兌新台幣現金賣出價也跌至0.2033，若以4月22日新台幣兌日圓0.2351來看，同樣兌換10萬日圓，兩者卻相差3,180元，相當於少吃三到四碗拉麵。國銀認為，短期內日圓恐仍有偏弱壓力，年底若日本央行升息則有升值空間。

國泰世華銀行分析，短期受到自民黨新任總裁高市早苗過往支持寬鬆貨幣政策的立場影響，市場投資人對此疑慮將為日圓帶來偏弱壓力，預期到年底前日本央行若重啟升息，有利於美日利差收斂，中長期較有緩升空間。

國泰世華銀行分析，選前至今高市早苗已不在批評日本央行，改稱貨幣政策由央行決定，且其經濟顧問本田悅朗雖不贊同10月升息，但對於12月升息則未持反對意見，凸顯高市團隊對於貨幣政策的立場有所調整，將有助於限縮日圓大幅度貶值空間。

另考量日本企業營運穩健，通膨與通膨預期居高，以及9月日本央行宣布減持ETF與J-REITs，釋出貨幣政策持續正常化的訊號，預料日本央行長期退出寬鬆政策的方向不變。市場預期年底日本央行重啟升息後，兩國利差收斂，國泰世華銀行認為，預期日圓仍渴望止貶回升。