首家！凱基人壽力挺花蓮 推出「花蓮光復鄉援助志工團體保險」

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

近日花蓮地區的災後復原工作持續進行，每天有成千上萬名志工不分晝夜投入災區協助家園重建。凱基人壽響應金管會及衛福部呼籲，率先宣布10日起推出「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，成為國內保險業首家提供花蓮光復鄉志工意外保障的壽險公司。此舉不僅體現保險本質中最純粹的守護與保障理念，更是以具體行動暖心實踐金管會的「金融大回饋」政策核心精神。

「花蓮光復鄉援助志工團體保險」由凱基人壽與衛福部合作試辦，為全台保險業首例。保單方案設計以公益回饋為核心，由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募之志工，即可獲得100萬元的意外身故及意外失能保障，確保所有志工在服務期間均能獲得保障，讓每一分善意都能在風險中獲得守護。

凱基人壽總經理郭瑜玲指出，此次樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽暖心措施不間斷，在第一時間就啟動關懷措施，包括快速理賠、住院預付金以及提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，並由在地業務團隊偕同公益單位投入志工服務。考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，風險不容忽視，希望藉由此創新舉措，減輕志工與其家屬的憂慮，讓志工能更加安心投入重建工作，將保險的本質回歸到守護人群與社會安全的核心價值。

凱基人壽長期深耕花蓮，已連續九年與花蓮縣政府合作提供微型保險，已提供約72,000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障，擴大社會安全防護網。此次風災重創花蓮，凱基人壽將提供最即時、最必要的支持，陪伴災民一同面對挑戰，重建家園。

凱基人壽表示，將持續秉持「We Share We Link」企業文化，用心分享，連結夢想。以穩健為根、信賴為心、永續為向、創新為翼的經營理念，透過多元商品與便利服務陪伴保戶，也在社會需要時伸出援手，與志工並肩同行。未來凱基人壽將繼續以實際行動推動金融公益，期盼為社會注入更多正向能量，成為守護夢想前行的力量，並呼應金管會「金融大回饋」政策精神，結合專業與公益，將金融服務轉化為實際守護力道，落實保險業回饋社會的責任，並藉此打造金融與社會互信共榮的永續循環。

