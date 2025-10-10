三壽險獲利 上月大增4.4倍

國內外股市近期成長動能，台股加權指數9月上漲超過6.5%，美國那斯達克指數也漲逾5%，助攻壽險業者9月獲利表現穩健；截至目前，已有國泰人壽、台灣人壽和凱基人壽公布9月自結獲利，三家合計9月獲利年增逾四倍。

上述三家壽險業者合計單月共賺進152.3億元，比去年同期多賺逾440%，但因今年上半年匯損較大，三家壽險公司前三季累計共賺進614億元，仍較去年同期少四成。

受惠於國內外股市行情佳，壽險業者投資部位有操作賣出、換取資本利得的空間，壽險業者指出，最大貢獻來源仍為國內股市部分部位獲利了結。

不過，由於9月份新台幣升值0.44%，仍須投入避險成本因應匯率波動，導致吃掉一小部分獲利，以國壽來說，因9月替代避險的一籃子雜幣中，多數幣別如新幣、韓元、日圓等幣別貶值，新台幣獨強，因此主要由外匯價格變動準備金吸收匯率波動。

國泰人壽9月合併稅後純益60.3億元，年增433%，累計前三季賺344億元，年減約48.9%，以前九月來看，為目前最高。保險業務方面，新契約保費收入達141億元，繼續維持市占率第一。

台壽9月稅後純益64億元，是目前三家業者中最會賺，單月獲利年成長515%以上，前三季獲利為177.4億元，年減4.9%，新契約保費收入年成長近四成。

凱基人壽9月稅後純益28億元，年增150%；前三季獲利92.6億元，年減16%。