11金控前三季獲利2,864億 受惠9月聯準會啟動降息激勵

金控業除了富邦金（2881）及台新新光金獲利還未公告，已公布的11家金控9月單月加總稅後純益達442億元，總計前三季大賺3,159.3億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為2,864億元，13金控前九月總獲利將上看3,800億元。

金控業指出，受惠於9月美國聯準會啟動降息激勵資本市場走揚，成交量能較前月增加，帶動各家金控旗下壽險、證券、銀行與直接投資等業務，推升整體獲利表現。

金控業最新獲利

國泰金控9月合併稅後純益97.4億元，年成長近一倍，主因是今年9月國內外資本市場行情佳，子公司國泰人壽處分股、債資本利得較去年好，累計前九月突破700億元，747.8億元，年減27.53%，EPS為4.83元，各子公司核心業務動能穩健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，國泰證券為歷史同期次高。

國泰人壽9月合併稅後純益60.3億元，累計前九月賺344億元，國泰世華銀行9月合併稅後純益34.1億元，累計前九月賺346.9億元，年成長11%，稅後純益續創同期新高。國泰產險9月稅後純益2.5億元，累計前九月賺28億元，超越去年全年水準，年成長27%。國泰證券9月稅後純益5.1億元，累計稅後純益30.7億元，創歷年同期次高。

凱基金控9月單月稅後純益45.2億元，今年前三季稅後純益190.5億元，每股純益1.09元。

華南金9月稅後純益26.5億元，月增18%，主因是8月有投信打銷遞延所得稅資產損失及9月子銀行有收回呆帳所致；累計前九月稅後純益199.1億元，年增11.5%，每股稅後純益1.43元。

合庫金9月合併稅後純益19億元，月減1.9%，年成長24.6%；累計前九月稅後純益162.3億元，年成長0.07％，每股稅後純益為1.03元。