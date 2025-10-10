快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

11金控前三季獲利2,864億 受惠9月聯準會啟動降息激勵

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔廖珮君黃登榆／綜合報導
金控業除了富邦金及台新新光金獲利還未公告，已公布的11家金控9月單月加總稅後純益達442億元。聯合報系資料照
金控業除了富邦金及台新新光金獲利還未公告，已公布的11家金控9月單月加總稅後純益達442億元。聯合報系資料照

金控業除了富邦金（2881）及台新新光金獲利還未公告，已公布的11家金控9月單月加總稅後純益達442億元，總計前三季大賺3,159.3億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為2,864億元，13金控前九月總獲利將上看3,800億元。

金控業指出，受惠於9月美國聯準會啟動降息激勵資本市場走揚，成交量能較前月增加，帶動各家金控旗下壽險、證券、銀行與直接投資等業務，推升整體獲利表現。

金控業最新獲利
金控業最新獲利

國泰金控9月合併稅後純益97.4億元，年成長近一倍，主因是今年9月國內外資本市場行情佳，子公司國泰人壽處分股、債資本利得較去年好，累計前九月突破700億元，747.8億元，年減27.53%，EPS為4.83元，各子公司核心業務動能穩健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，國泰證券為歷史同期次高。

國泰人壽9月合併稅後純益60.3億元，累計前九月賺344億元，國泰世華銀行9月合併稅後純益34.1億元，累計前九月賺346.9億元，年成長11%，稅後純益續創同期新高。國泰產險9月稅後純益2.5億元，累計前九月賺28億元，超越去年全年水準，年成長27%。國泰證券9月稅後純益5.1億元，累計稅後純益30.7億元，創歷年同期次高。

凱基金控9月單月稅後純益45.2億元，今年前三季稅後純益190.5億元，每股純益1.09元。

華南金9月稅後純益26.5億元，月增18%，主因是8月有投信打銷遞延所得稅資產損失及9月子銀行有收回呆帳所致；累計前九月稅後純益199.1億元，年增11.5%，每股稅後純益1.43元。

合庫金9月合併稅後純益19億元，月減1.9%，年成長24.6%；累計前九月稅後純益162.3億元，年成長0.07％，每股稅後純益為1.03元。

國泰人壽 國泰金控

延伸閱讀

AI熱、蘋果拉貨旺 財政部：9月出口單月第三、連23紅

928檔期效應沒了、政策鬆綁利多沒用 住展：9月新屋買氣「低無可低」

視陽9月和第三季營收創歷史新高「股價卻重挫」 公司這樣說

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

相關新聞

11金控前三季獲利2,864億 受惠9月聯準會啟動降息激勵

金控業除了富邦金及台新新光金獲利還未公告，已公布的11家金控9月單月加總稅後純益達442億元，總計前三季大賺3,159....

新新併攻防...收地上權新壽提救濟 李四川：市府也會提告

輝達進駐北士科T17、T18卡關，若「新新併」新壽提T17、T18地上權主體變更，市府將不同意，並可能對新壽強迫解約；新...

企業籌資熱 發債餘額創高 公司債累計發行突破4兆元

根據中央銀行最新統計，截至今年8月底，台灣公司債發行餘額累計達3.97兆元，再創歷史新高；根據櫃買中心資料顯示，9月公司...

南山人壽擬發債300億 備戰接軌

壽險公司為了接軌新一代清償能力制度，積極強化財務結構，透過發債方式充實資本。南山人壽昨（9）日公布，董事會決議擬發行10...

民間投資強勁 國銀放款大增

據金管會截至8月底統計，國銀總放款餘額43兆9,329億元，月增3,177億元，月增量寫近三年同期新高，累計前八月新增放...

台新、新光投信 2025年底前整併

金管會宣布，核准台新投信合併新光投信，合併後，台新投信為存續公司，雙方預計今年底前完成整併。這是台新金今年7月24日合併...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。