快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

台新、新光投信 2025年底前整併

經濟日報／ 記者廖珮君王奐敏／台北報導

金管會宣布，核准台新投信合併新光投信，合併後，台新投信為存續公司，雙方預計今年底前完成整併。這是台新金今年7月24日合併新光金後，第一家取得合併核准的子公司。

據了解，台新人壽與新光人壽兩家壽險子公司合併案，也已送交金管會，整併時間點可能落在明年，緊接著還有證券子公司、銀行子公司等。

證期局主秘黃仲豪說，台新金與新光金子證券合併案相對複雜，涉及系統整合或執照，例如新光金子證券的元富證比台新證經營業務較多，合併後所有證券分公司都要承作相關業務，就得重新調整執照，拉長整併時程。

因應台新金合併新光金，金管會昨（9）日宣布核准兩家金控子投信整併案，雙方合併是以發行新股為對價，以2024年底雙方子投信淨值換算，台新投信以每股1.3342股換一股新光投信，預計換發5,336.8萬股給母公司。

據金管會截至8月底統計，台新投信受託管理資產是4,169億元，新光投信是1034億元，整併後是5,203億元，排名躍升為第八大，市占率約3%，整併後資本額是13.6億元、員工人數229人，其中新光投信95名員工全數留任。

台新投信總經理葉柱均表示，台新投信與新光投信完成合併後，將有效整合雙方專業團隊與投資策略，進而優化產品線，藉此擴大共同基金、全權委託、ETF等產品線的市占率，未來也將開發更多符合市場趨勢的創新理財商品，滿足市場的投資需求，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。

投信 市占率 理財

延伸閱讀

銀行8月放款月增3177億 創三年來單月新高

金管會准台新投信合併新光投信 管理資產規模躍第8

金管會核准台新、新光投信合併案 擴大產品市占率、提升金控獲利貢獻度

台新、新光投信合併案獲金管會核准 共創三贏局面

相關新聞

11金控前三季獲利2,864億 受惠9月聯準會啟動降息激勵

金控業除了富邦金及台新新光金獲利還未公告，已公布的11家金控9月單月加總稅後純益達442億元，總計前三季大賺3,159....

企業籌資熱 發債餘額創高 公司債累計發行突破4兆元

根據中央銀行最新統計，截至今年8月底，台灣公司債發行餘額累計達3.97兆元，再創歷史新高；根據櫃買中心資料顯示，9月公司...

南山人壽擬發債300億 備戰接軌

壽險公司為了接軌新一代清償能力制度，積極強化財務結構，透過發債方式充實資本。南山人壽昨（9）日公布，董事會決議擬發行10...

民間投資強勁 國銀放款大增

據金管會截至8月底統計，國銀總放款餘額43兆9,329億元，月增3,177億元，月增量寫近三年同期新高，累計前八月新增放...

台新、新光投信 2025年底前整併

金管會宣布，核准台新投信合併新光投信，合併後，台新投信為存續公司，雙方預計今年底前完成整併。這是台新金今年7月24日合併...

街口代收付業務 9月連三月下滑

金管會昨（9）日公布電子支付及信用卡最新統計數據，其中，近期受到母公司街口金科股權爭議影響的專營電子支付公司「街口支付」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。