台新、新光投信 2025年底前整併

金管會宣布，核准台新投信合併新光投信，合併後，台新投信為存續公司，雙方預計今年底前完成整併。這是台新金今年7月24日合併新光金後，第一家取得合併核准的子公司。

據了解，台新人壽與新光人壽兩家壽險子公司合併案，也已送交金管會，整併時間點可能落在明年，緊接著還有證券子公司、銀行子公司等。

證期局主秘黃仲豪說，台新金與新光金子證券合併案相對複雜，涉及系統整合或執照，例如新光金子證券的元富證比台新證經營業務較多，合併後所有證券分公司都要承作相關業務，就得重新調整執照，拉長整併時程。

因應台新金合併新光金，金管會昨（9）日宣布核准兩家金控子投信整併案，雙方合併是以發行新股為對價，以2024年底雙方子投信淨值換算，台新投信以每股1.3342股換一股新光投信，預計換發5,336.8萬股給母公司。

據金管會截至8月底統計，台新投信受託管理資產是4,169億元，新光投信是1034億元，整併後是5,203億元，排名躍升為第八大，市占率約3%，整併後資本額是13.6億元、員工人數229人，其中新光投信95名員工全數留任。

台新投信總經理葉柱均表示，台新投信與新光投信完成合併後，將有效整合雙方專業團隊與投資策略，進而優化產品線，藉此擴大共同基金、全權委託、ETF等產品線的市占率，未來也將開發更多符合市場趨勢的創新理財商品，滿足市場的投資需求，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。