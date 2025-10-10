台幣連四貶 周線翻黑

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台北股匯市脫鉤，加權指數持續創新高，但新台幣匯價卻是連四貶。本周美元指數反彈，同時日圓及歐元急跌，而外資在台股買超熱度降溫，單周轉為賣超，新台幣單周貶值1.27角，貶幅為0.41%，周線翻黑。新台幣昨（9）日收盤貶值1分，以30.545作收，成交量為16.495億美元。

匯銀人士指出，本周前有中秋連假、後有國慶連假，單周僅開盤三個交易日，同時又遇上美國政府關門，數據面缺乏明確指引。外資本周在台股操作轉為賣超，外資本周在匯市雙向操作偏買匯匯出。

本周日圓匯價急貶，歐元也疲弱不振。高市早苗當選日本執政的自民黨領導人，持續為日圓帶來壓力。日圓兌美元貶破152.7，為今年2 月以來的最低水準，交易員現預估日本央行在10月30日會議上升息的可能性僅為26%，低於高市獲勝前的60%。匯銀預測，投機性日圓可能帶來的進一步流動性，而導致日圓兌美元匯率短暫跌至155。

歐元方面，德國公布8月工業生產數據較 前月下降4.3%，為近三年以來最大 降幅，反映出歐洲最大經濟體產能動能顯著放緩，主要為美國加徵關稅前的外部需求疲軟，導致汽車產量大幅下降，令人失望的工業數據 升高經濟衰退的風險。

央行統計，美元指數昨日上揚0.27%，主要亞幣走貶，日圓貶0.34%、人民幣貶0.13%、星元貶0.11%、新台幣貶0.03％，韓元持續休市；歐元也貶值0.18%。

