南山人壽擬發債300億 備戰接軌

壽險公司為了接軌新一代清償能力制度，積極強化財務結構，透過發債方式充實資本。南山人壽昨（9）日公布，董事會決議擬發行10年（含）期以上累積次順位普通公司債，預計發行上限為新台幣300億元，發行利率則視發行時市場狀況訂定，未來一年內可能一次或分次發行，將選在市況好的時候晴天儲糧，為接軌備戰。

南山人壽今年度分別於4月22日和5月27日發行新台幣無擔保累積次順位債，發行總額分別為50億元和100億元，又在9月10日代新加坡全資註冊成立的子公司公告成功定價第2檔海外美元次順位債，長達15.5年期，創下台灣壽險業者於海外發行最長天期次順位資本債券的紀錄，發行金額達3.95億美元，合計光是今年就發債近新台幣270億元。

據了解，此次南山人壽公告擬發行上限300億元等值新台幣的次順位債，實際發債時間點可能不一定都落在今年度，而是提前為明年接軌新制時所需的資本強度做準備。

除了南山人壽以外，綜觀壽險業者今年陸續都有發債布局，富邦人壽今年分別於4月15日和8月20日公告發行無擔保累積次順位債，發行金額為190億元和200億元，今年9月3日也透過新加坡全資註冊成立的SPV發行6.5億美元（約新台幣200億元）、10.25年期的海外次順位公司債，合計全年發債約新台幣590億元。

新光人壽則是在今年整併前，於6月17日公告發行4億美元的10年期無擔保累積次順位海外債，但後續暫無說明發債規劃；台灣人壽今年8月18日公告發行次債約新台幣208.1億元，9月3日公告發行1.025億美元計價的次順位債，合計兩次發債金額約新台幣240億元左右，明年預計於海外發行美元次順位債，具體金額評估中。