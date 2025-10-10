企業籌資熱 發債餘額創高 公司債累計發行突破4兆元

根據中央銀行最新統計，截至今年8月底，台灣公司債發行餘額累計達3.97兆元，再創歷史新高；根據櫃買中心資料顯示，9月公司債新發行額高達1,575億元，預估截至9月底，公司債總餘額將突破4兆元，改寫台灣公司債市場的新里程碑。

而據券商統計，今年前九月公司債承銷金額以凱基證1,245.2億奪冠，元大證、富邦證分別為1,229.7億元、1,189.4億元，居二、三名。

另外，渣打銀則為前九月銀行業第一名，承銷金額達1,085.6億元、中信銀707.1億元次之。

從歷史數據觀察，台灣公司債市場近年發展速度驚人。早在2002年12月，公司債發行餘額首度突破1兆元；2018年7月再突破2兆元，用了16年時間增加1兆元；緊接著以不到四年的時間，2022年1月公司債發行餘額達3兆元；至今再以不到四年，公司債發行餘額攀升至4兆元。

換言之，自2018年至2025年短短七年左右，公司債市場的總發行規模暴增2兆元，顯示企業籌資活動旺盛，資本市場動能持續高漲。

公司債發行熱潮，也帶動券商及銀行承銷業務表現亮眼。根據彭博資料顯示，凱基證券今年前三季台外幣債券承銷金額達1,245.2億元，凱基證近年在債券承銷市場的表現搶眼。凱基證券今年FinanceAsia「台灣最佳債券承銷商」（Best DCM House）及「台灣最佳併購券商」（Best M&A House）兩項殊榮。

元大證券今年前九月承銷案件數及金額雙雙成長。2025年1至9月，元大證券承銷台外幣公司債總金額1,229.7億元新台幣，緊追凱基證。受惠於低利環境與企業資金需求擴大，元大證券憑藉專業承銷能力與穩健的投資人基礎，在國內債券市場具相當份量。

另一方面，玉山銀行則在國際板債券市場持續扮演關鍵角色。自2017年以來，玉山銀行已連續九年維持國際板債券參與率最高的紀錄，是承銷最多國際板債券的金融機構。

該行積極引進國際企業與金融機構參與台灣債市，提供投資人多元化標的。自2025年起，玉山銀行香港分行更進一步投入當地債券承銷市場，致力打造跨境企業籌資平台，結合海內外籌資團隊，深化亞洲債券市場布局。

專家指出，台灣公司債市場在穩健利率環境及企業再融資需求支撐下，預期未來仍將持續擴張。隨著國際板與綠色債券等創新產品不斷推出，券商與銀行的承銷競爭勢必更為激烈，台灣債市正邁向國際化與多元化的新時代。