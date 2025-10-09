PayPay、幣安日本建立資本與業務聯盟協議 發揮互補優勢

全球交易量領先的區塊鏈生態系統幣安（Binance）旗下子公司幣安日本（ Binance Japan ）9日宣布，已與PayPay Corporation（以下簡稱 PayPay）達成資本與業務聯盟。PayPay為軟銀集團旗下公司，也是日本領先的金融服務業者，旗下「PayPay」無現金支付服務目前擁有超過7,000萬用戶。根據協議內容，PayPay已收購幣安日本40%的股權。此次策略聯盟整合了PayPay在建立日本領先無現金支付基礎設施方面的深厚經驗與廣大用戶基礎，結合幣安在區塊鏈創新與數位資產領域的全球領導地位。雙方將攜手推動無現金支付與數位資產的深度整合，致力於為日本用戶打造無縫且創新的金融體驗。

透過本次合作，兩家公司將發揮彼此互補的優勢，共同開發創新產品與服務，並推動技術整合，實現無現金支付與數位資產之間的連結。初步雙方將探索以下方向，包括：一、讓用戶可透過幣安日本App使用「PayPay Money」購買加密資產；二、讓幣安日本用戶出售加密資產時，可選擇「PayPay Money」作為提領方式。

幣安日本致力於持續運用幣安的全球經驗與創新區塊鏈技術，提供一個安全可靠的交易環境。透過本次合作，幣安日本目標透過串聯無現金支付與數位資產領域，為日本數位金融市場注入更多創新動能。

PayPay企業執行董事兼金融業務本部金融戰略事業部長柳瀬将良（Masayoshi Yanase）表示：「PayPay一直以來與集團內金融領域的企業密切合作，透過智慧型手機推動數位金融發展，並在支付服務上展現高度協同效益。此次我們投資幣安日本——隸屬於全球最大加密資產交易平台幣安——將能結合PayPay的便利性與安全性，為幣安用戶提供更多元化的金融解決方案。未來我們也將持續努力，依據用戶需求推動更多創新金融服務，為日本金融基礎建設發展做出貢獻。」

幣安日本總經理千野剛司表示：「這項策略聯盟是推進日本數位金融未來的重要一步。我們相信，結合PayPay的龐大用戶規模與幣安的創新技術，將能進一步擴大Web3在日本的普及與應用，並提供用戶安全、無縫的數位資產服務。幣安日本將持續致力於推動Web3生態系在日本的成長。」