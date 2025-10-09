PayPay、幣安日本建立資本與業務聯盟協議 發揮互補優勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣示意圖。圖／AI生成
比特幣示意圖。圖／AI生成

全球交易量領先的區塊鏈生態系統幣安（Binance）旗下子公司幣安日本（ Binance Japan ）9日宣布，已與PayPay Corporation（以下簡稱 PayPay）達成資本與業務聯盟。PayPay為軟銀集團旗下公司，也是日本領先的金融服務業者，旗下「PayPay」無現金支付服務目前擁有超過7,000萬用戶。根據協議內容，PayPay已收購幣安日本40%的股權。此次策略聯盟整合了PayPay在建立日本領先無現金支付基礎設施方面的深厚經驗與廣大用戶基礎，結合幣安在區塊鏈創新與數位資產領域的全球領導地位。雙方將攜手推動無現金支付與數位資產的深度整合，致力於為日本用戶打造無縫且創新的金融體驗。

透過本次合作，兩家公司將發揮彼此互補的優勢，共同開發創新產品與服務，並推動技術整合，實現無現金支付與數位資產之間的連結。初步雙方將探索以下方向，包括：一、讓用戶可透過幣安日本App使用「PayPay Money」購買加密資產；二、讓幣安日本用戶出售加密資產時，可選擇「PayPay Money」作為提領方式。

幣安日本致力於持續運用幣安的全球經驗與創新區塊鏈技術，提供一個安全可靠的交易環境。透過本次合作，幣安日本目標透過串聯無現金支付與數位資產領域，為日本數位金融市場注入更多創新動能。

PayPay企業執行董事兼金融業務本部金融戰略事業部長柳瀬将良（Masayoshi Yanase）表示：「PayPay一直以來與集團內金融領域的企業密切合作，透過智慧型手機推動數位金融發展，並在支付服務上展現高度協同效益。此次我們投資幣安日本——隸屬於全球最大加密資產交易平台幣安——將能結合PayPay的便利性與安全性，為幣安用戶提供更多元化的金融解決方案。未來我們也將持續努力，依據用戶需求推動更多創新金融服務，為日本金融基礎建設發展做出貢獻。」

幣安日本總經理千野剛司表示：「這項策略聯盟是推進日本數位金融未來的重要一步。我們相信，結合PayPay的龐大用戶規模與幣安的創新技術，將能進一步擴大Web3在日本的普及與應用，並提供用戶安全、無縫的數位資產服務。幣安日本將持續致力於推動Web3生態系在日本的成長。」

日本 區塊鏈 數位金融

延伸閱讀

樂迦竹北廠明年3月啟用 攜手日立集團打造再生醫療交流平台

2025 日本移動展 Nissan 以全新 Elgrand 與改款 Ariya 領銜登場！

沒玩過也能評論遊戲？日本《沉默之丘f》雲玩家掀熱議

Lulu剛宣布結婚就豪砸百萬！甜飛豪斯登堡完成1大事 見重要對象大淚崩

相關新聞

匯損不再是壽險痛點？ 金管會擬改匯率會計處理

金管會主委彭金隆13日將赴財委會做業務報告。該業務報告中首度明確提出，將研議保險業「匯率風險的財務會計公允表達方式」，以...

新新併後第一家子公司！台新、新光投信整併獲准了 壽險明年接棒

金管會宣布，核准台新投信合併新光投信，合併後，台新投信為存續公司，雙方預計今年底前完成整併。這是台新金（2887）今年7...

PayPay、幣安日本建立資本與業務聯盟協議 發揮互補優勢

全球交易量領先的區塊鏈生態系統幣安（Binance）旗下子公司幣安日本（ Binance Japan ）9日宣布，已與 ...

街口支付代收付款項連三月下滑 電支業者多虧損

金管會9日公布電子支付及信用卡最新統計數據，其中，近期受到母公司街口金科股權爭議影響的專營電子支付公司「街口支付」代收付...

民間投資、周轉需求大爆發 國銀總放款要飛越44兆元了

據金管會截至8月底統計，國銀總放款餘額43兆9,329億元，月增3,177億元，月增量寫近三年同期新高，累計前八月新增放...

銀行8月放款月增3177億 創三年來單月新高

金管會最新統計顯示，截至8月底止，8月底的放款餘額較7月底增加3177億，放款總餘額為43兆9329億元，放款量增加為近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。