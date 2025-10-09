匯損不再是壽險痛點？ 金管會擬改匯率會計處理

金管會主委彭金隆13日將赴財委會做業務報告。該業務報告中首度明確提出，將研議保險業「匯率風險的財務會計公允表達方式」，以符合壽險業更長期經營的特性。

據了解，壽險公會正收集各業者意見，希望聚焦形成共識並與金管會討論，希望最快能在2026年1月上路。

彭金隆日前在與媒體中秋座談時坦言，台灣壽險業經營模式極其特殊，為更公允地表達其經營狀況，可思考適用於該產業特性的會計方法，這從廣義角度來看也更符合會計精神。

彭金隆公開力挺，要替壽險業的匯率風險，尋求符合該產業特性的出路，也將該方案首度列入今年的業務重點中。

彭金隆認為，匯率風險主要造成「未實現」的損益波動，嚴重影響財報，迫使業者耗費鉅額成本進行避險，以平穩帳面數字，但這並非實質的現金流量波動。

他強調，若過度避險卻沒避到實質風險，反而耗費大量成本，金管會與產業界應共同思考是否有更好的解決方案。

據金管會8月底統計，保險業總資產36兆9,727億元，在降息潮的資金派對、全球股市飆漲下，市場預估有望站上40兆元大關。

金管會六大工作重點，強化金融資本韌性中，光壽險業措施就有四大項，包括2026年將實施TW-ICS、IFRS17、實施釋出責準金的暫行措施，及研議匯率風險財務會計公允表達的可行性。

健全金融發展計畫則包括推動「亞洲那斯達克」、股市價值提升計畫等；亞資中心計畫包括高雄專區、TISA、台日ETF相互掛牌、OIU租稅優惠等一系列規劃都進行中，到8月底統計，金融業資產管理規模已達34.4兆元，較計畫推動前已增加2.8兆元，已達4兆元增額目標的7成。