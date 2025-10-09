輝達海外總部進駐北士科 蔣萬安：依法行政

台北市長蔣萬安9日赴議會，不少議員關心輝達（NVIDIA）海外總部進駐北士科的進度，蔣萬安表示，市府都會依法行政，全力協助，絕不容許圖利特定財團或炒地行為。

輝達總部進駐T17、T18，但地上權為新光人壽所有，傳出新壽提出140億元解約金額。蔣萬安強調，自今年5月以來，市府多次與輝達及新壽溝通合約內容與法規規定，並以「合意解約、移轉地上權予輝達」方式推進。新壽雖曾提出相關條件，但尚未正式發文載明解約金額；待正式來文後，市府將依法編列預算，並依程序送議會審議。

議員關心解約金額的計算機制與市府立場。蔣萬安表示，新壽僅概括提出考量未來50年利益的方向，市府已要求提供正式書面說明，包含具體條件及計算依據，但目前尚未收到回覆。

針對台新人壽與新光人壽合併案，議員指出輝達案簽約方新光人壽已消滅，並詢問是否需申請換約。蔣萬安回應，目前尚未收到相關文件，市府已正式發文給新光人壽，明確說明「新新併」後不同意BOT移轉。

副市長李四川也補充，合併後公司曾來函徵求市府同意南港已完工BOT案、轉運站及T17、T18等區域，市府對已完工案區表同意；轉運站部分因工期延宕，要求其提出趕工計畫後再議；至於T17、T18，市府已明確回覆不同意，後續將依地上權契約規定續行處理。

議員建議將松南營區土地整合，作為輝達進駐選項。蔣萬安表示，無論是T12或松南營區，市府都已帶輝達實地勘查，並提供完整資料。近日也收到輝達正式函文，尋求市府協助提供T17、T18以外的合適土地，市府將全力配合。

議員追問輝達是否考慮T12？蔣萬安指出，輝達已同意納入評估。雖然周邊涉及部分私有地，但據了解，已有相關人士出面協調整合，市府將積極協助，爭取輝達繼續選擇落腳台北。他強調，未來若有企業欲進駐T17、T18，無論涉及私有地或國有地，市府都會依法行政，全力協助，絕不容許圖利特定財團或炒地行為。