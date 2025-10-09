快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

街口支付代收付款項連三月下滑 電支業者多虧損

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
電子支付業者街口支付。聯合報系資料照
電子支付業者街口支付。聯合報系資料照

金管會9日公布電子支付及信用卡最新統計數據，其中，近期受到母公司街口金科股權爭議影響的專營電子支付公司「街口支付」代收付款項自6月以來連三月下滑，月減幅分別為5.13%、9.96%與13.56%。

不過金管會表示，街口支付整體財、業務趨穩，會持續關注；此外，金管會表示，電支業者目前普遍虧損，信用卡前八月簽帳金額則有近3.28兆元創歷年同期新高。

近期街口支付因母公司股權爭議影響，其單月代收付款項從5月的62.23億元，連月衰退為59.04億元、53.16億元、45.95億元，且月減幅逐月攀升。金管會銀行局副局長張嘉魁指出，主管機關對電子支付業者均有一定的財務與業務監理指標，會持續督促各業者依規運作。

銀行局補充，街口支付的業務情形已逐漸回穩，8月代收付款項相較7月下滑主因是7月有繳交燃料稅等因素，墊高基期，多數電支業者的8月都有下滑。整體而言，目前九家專營電支機構中，除悠遊卡公司外，其他電支業者都呈現虧損狀況，依規定，若累積虧損達實收資本額的二分之一就必須增資，而目前街口支付並未達增資門檻。

根據金管會統計，截至8月底，電支帳戶總使用者人數達3,406萬人，月增44萬人，約1.31％，年成長15.42％，代收付實質交易款項減少3.1億元，達204.2億元，年增17.22％。

信用卡方面，金管會統計，截至8月底，共32家發卡銀行，全台信用卡流通卡數達6,015萬張，有效卡數3,993萬張；8月單月簽帳金額高達3,763億元，雖月減2,770億元或42.4%，但仍創史上同期新高，今年前八月累計簽帳金額達3兆2,794億元，也是歷年同期新高，年增5.53％。

張嘉魁說明，8月刷卡簽帳金額減少的主因是7月有綜合所得稅繳稅入帳支撐，因此基期較高，根據國稅局資料顯示，今年繳稅簽帳金額達2,185億元，且主要集中在7月份，至於創高原因有三，一是民眾消費習慣刷卡，因此隨消費增長；二是刷卡有延遲付款優勢；三是銀行提供優惠回饋，或是特約商店通路持續增加，搭配銀行的促銷活動而使簽帳金額持續成長。

金管會 街口支付

相關新聞

新新併後第一家子公司！台新、新光投信整併獲准了 壽險明年接棒

金管會宣布，核准台新投信合併新光投信，合併後，台新投信為存續公司，雙方預計今年底前完成整併。這是台新金（2887）今年7...

街口支付代收付款項連三月下滑 電支業者多虧損

金管會9日公布電子支付及信用卡最新統計數據，其中，近期受到母公司街口金科股權爭議影響的專營電子支付公司「街口支付」代收付...

民間投資、周轉需求大爆發 國銀總放款要飛越44兆元了

據金管會截至8月底統計，國銀總放款餘額43兆9,329億元，月增3,177億元，月增量寫近三年同期新高，累計前八月新增放...

銀行8月放款月增3177億 創三年來單月新高

金管會最新統計顯示，截至8月底止，8月底的放款餘額較7月底增加3177億，放款總餘額為43兆9329億元，放款量增加為近...

金管會准台新投信合併新光投信 管理資產規模躍第8

配合母公司台新金控與新光金控「新新併」，台新投信與新光投信通過以換股方式進行合併。金管會今天表示，同意台新投信合併新光投...

黃金刷新紀錄 瑞銀預估：數月內升至每盎司4200美元

黃金於8日早盤突破4,000美元/盎司，刷新歷史紀錄。此次上漲主要受益于投資者對聯準會降息周期的信心提振、美元走弱，以及...

