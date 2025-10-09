民間投資、周轉需求大爆發 國銀總放款要飛越44兆元了

據金管會截至8月底統計，國銀總放款餘額43兆9,329億元，月增3,177億元，月增量寫近三年同期新高，累計前八月新增放款量1兆7,253億元續寫史上同期第三大，其中民營企業就貢獻逾半新增放款量能，顯示民間投資與營運資金需求轉強。

銀行局副局長張嘉魁說，民營企業資金需求熱，有兩大主因，一是第3季提前備貨，帶動營運周轉金貸款需求；二是全球股市上揚，使企業理財與投資意願提升，進一步推升融資需求。

從結構觀察，「對象別」方面，前八月國銀對民營企業放款大增8,941億元，占新增放款量的51%，為最大貢獻來源；「用途別」則以周轉金貸款增加1兆720億元居冠，占比高達62%，顯示放款擴張動能主要由民營企業營運資金驅動。

銀行主管說，9月美國啟動降息循環，有望帶動銀行美元資金成本下滑、供應鏈移轉也會帶動外幣放款需求，AI供應鏈資金需求熱絡、股市續揚可望撐盤；惟非AI與傳產業者庫存偏高、關稅衝擊較大，替第4季放款動能帶來變數。

金管會9日公布2025年8月和前八月國銀存放款、獲利狀況。受第2季台幣狂升，使上半年新增放款8 ,788億元只剩去年同期的一半，7月受發股息增貸需求，單月暴增5,288億元寫史上次高。

8月雖受高基期影響略為回落，但仍維持近三年同期最佳水準，周轉金與企業投資放款分別月增1,968億元與152億元。

8月底總存款餘額61兆6,750億元，月增6,227億元是史上同期新高。張嘉魁說，8月存款暴增，是因股市熱，企業與民眾資金存入帳戶做投資，企業銷貨貨款收入、海外投資匯回及股利收入所致。

也因8月存款月增1.02%，月增幅遠大於放款月增0.73%，使8月底國銀存放比降到71.23%，月減0.21個百分點，連四個月下降。存放比下滑，將影響銀行收益。

在穩健放款帶動下，銀行獲利續創高。前八月國銀稅前盈餘4,055.6億元，年增7.5%，寫史上同期新高。三大獲利來源中，以利息淨收益年增12%至4,566億元最為穩健，手續費收入年增11%達2,051億元；惟投資與其他淨收益年減14%，成唯一衰退來源。

8月單月盈餘523.7億元，月減7.3%，主因股息收入減少，抵銷OBU債券評價利益增加。惟法人指出，美國啟動降息循環、股市續熱，第4季銀行利差與手續費收入仍具續揚空間，整體獲利有望延續高檔表現。