快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

股匯兩樣情 台股續創高新台幣連4貶收30.545元

中央社／ 台北9日電

股匯不同調，台股今天氣勢如虹，盤中、收盤指數齊登新高，新台幣兌美元匯率先升後貶，收在30.545元，貶1分，匯價連4黑，台北及元太外匯市場總成交金額16.495億美元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名AI運算需求強勁，激勵美股8日走勢強勁，標普、那斯達克指數、費城半導體指數齊創新高。台股今天開高走高，盤中登27463點，終場收在27301.92點、上漲238.24點，再寫下歷史新高，三大法人合計買超台股新台幣79.15億元。

美國政府關門，缺乏重要經濟數據發布，對美元帶來支撐，美元指數一度突破99大關。新台幣今天以30.53元開盤，升0.5分，最高升抵30.46元、最低為30.55元，終場收在30.545元，貶1分，單週貶值1.27角或0.42%。

外匯交易員指出，在台股創高激勵下，外資匯入帶動新台幣早盤走揚。不過午盤過後，隨著日圓兌美元匯價跌至153，美元順勢走強，新台幣由升轉貶。

外匯交易員表示，美國政府持續關門，非農就業報告延後揭曉，下週若未公布通膨數據，少了關鍵數據佐證，10月美國是否降息仍有變數；美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）稍晚發表談話將是焦點，屆時市場預期降息的氛圍變化，將牽動金融市場方向。

根據央行統計，美元指數今天上升0.27%，主要亞幣幾乎都走貶，日圓貶0.34%、人民幣貶0.13%、新加坡幣貶0.11%、新台幣小貶0.03%。

新台幣

延伸閱讀

台廠赴美怎麼贏？和黃仁勳一起拿「愛迪生獎章」的傳奇人物這麼看

川普規定H-1B簽證多收300萬 黃仁勳：當年我家來美恐負擔不起

黃仁勳：AI模型能力提升 推動運算需求大增

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

相關新聞

新新併後第一家子公司！台新、新光投信整併獲准了 壽險明年接棒

金管會宣布，核准台新投信合併新光投信，合併後，台新投信為存續公司，雙方預計今年底前完成整併。這是台新金（2887）今年7...

銀行8月放款月增3177億 創三年來單月新高

金管會最新統計顯示，截至8月底止，8月底的放款餘額較7月底增加3177億，放款總餘額為43兆9329億元，放款量增加為近...

金管會准台新投信合併新光投信 管理資產規模躍第8

配合母公司台新金控與新光金控「新新併」，台新投信與新光投信通過以換股方式進行合併。金管會今天表示，同意台新投信合併新光投...

黃金刷新紀錄 瑞銀預估：數月內升至每盎司4200美元

黃金於8日早盤突破4,000美元/盎司，刷新歷史紀錄。此次上漲主要受益于投資者對聯準會降息周期的信心提振、美元走弱，以及...

新台幣午盤升3.1分 暫收30.504元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.504元，升3.1分，成交金額5.59億美元

國發會引導保險業資金投資國家建設 預期帶動100億元建設規模

為加速提升國家發展所需建設之整體質量，國發會規劃「兆元投資國家發展方案」引導保險業資金投資國家建設，藉由法規調適與鬆綁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。