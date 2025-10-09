股匯兩樣情 台股續創高新台幣連4貶收30.545元

股匯不同調，台股今天氣勢如虹，盤中、收盤指數齊登新高，新台幣兌美元匯率先升後貶，收在30.545元，貶1分，匯價連4黑，台北及元太外匯市場總成交金額16.495億美元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名AI運算需求強勁，激勵美股8日走勢強勁，標普、那斯達克指數、費城半導體指數齊創新高。台股今天開高走高，盤中登27463點，終場收在27301.92點、上漲238.24點，再寫下歷史新高，三大法人合計買超台股新台幣79.15億元。

美國政府關門，缺乏重要經濟數據發布，對美元帶來支撐，美元指數一度突破99大關。新台幣今天以30.53元開盤，升0.5分，最高升抵30.46元、最低為30.55元，終場收在30.545元，貶1分，單週貶值1.27角或0.42%。

外匯交易員指出，在台股創高激勵下，外資匯入帶動新台幣早盤走揚。不過午盤過後，隨著日圓兌美元匯價跌至153，美元順勢走強，新台幣由升轉貶。

外匯交易員表示，美國政府持續關門，非農就業報告延後揭曉，下週若未公布通膨數據，少了關鍵數據佐證，10月美國是否降息仍有變數；美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）稍晚發表談話將是焦點，屆時市場預期降息的氛圍變化，將牽動金融市場方向。

根據央行統計，美元指數今天上升0.27%，主要亞幣幾乎都走貶，日圓貶0.34%、人民幣貶0.13%、新加坡幣貶0.11%、新台幣小貶0.03%。