街口支付8月代收付連3降 金管會：業務回穩持續監理

街口支付母公司街口金科近期再掀波，媒體關切街口支付8月代理收付金額連續3個月下降，全支付代收付持續上揚、穩坐龍頭。金管會今天表示，街口支付業務近期也有回穩，強調對電子支付業者都有一定財務與業務指標要求，持續督促與監理。

老牌食品廠泰山以新台幣36億元投資街口金融科技股權，媒體報導泰山最近具狀指控街口金科負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14億元。街口金科也發出聲明，強調街口金科無收到任何法院禁止動支股款的命令。

金管會銀行局副局長張嘉魁在例行記者會上表示，金管會對於電子支付在財務、業務都有指標，持續督促業者。

至於是否擔心母公司街口金科事件，影響未來街口電支增資規劃，金管會官員說明，街口支付財務還算平穩，會持續關注，街口支付保管客戶款項也都有交付信託。

官員也說，目前專營電支業者都是公發公司，除了悠遊卡之外，其餘業者都是虧損狀況，依法規累積虧損達到實收資本額1/2時就要增資。街口支付雖然仍為虧損狀況，但業務已經大致回穩。

根據金管會統計，截至8月底，全台共有全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通票證、愛金卡、橘子支、街口電子支付、歐付寶、簡單行動支付等9家專營電支機構，以及20家兼營電支機構（包含中華郵政與銀行）。

觀察業者代理收付實質交易款項金額變化，8月代理收付實質交易款項金額約204.2億元，月減3.1億元。

至於個別業者，前3名排序跟7月相同，8月全支付代理收付實質交易款項金額衝上67.45億元，持續穩坐冠軍寶座，月增9.3億元、增幅16.07%；街口支付代理收付金額呈月減7.2億元到45.95億元，連續3個月下滑，位居第2，月減13.56%；第3名為一卡通，代理收付金額為40.72億元，月減0.68億元、減幅1.64%。

金管會官員解釋，街口支付7月確實有受到部分信心事件影響，但近期業務尚屬穩定。多數電支業者7月受惠繳燃料稅，8月沒有此因素，因此多數業者8月代收付金額比7月減少。

電子支付帳戶8月總使用者人數約3406萬人，月增約44萬人。其中，第1名仍是一卡通，使用人數704.82萬人，月增3.15萬人、增幅0.45%；其次為街口支付700.74萬人，使用者月增3.07萬人、增幅0.44%；再來是全支付660.43萬人，單月持續增加19.09萬人、增幅2.98%。