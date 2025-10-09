公勝保經4大面向多元深耕 獲《2025卓越保險評比》肯定

2025年是壽險市場承先啟後的關鍵時刻，成立32年的公勝保經（6028）以穩健的步伐屢創佳績，獲得國內外各大獎項肯定。不僅連續7年位居《中華徵信所》評鑑保險經紀人業第1名、勇奪APEA亞太傑出企業獎雙料大獎。近日更榮獲卓越雜誌《2025卓越保險評比》卓越人才培育獎、卓越ESG永續金融獎、卓越科技創新獎，公勝財富管理顧問公司則獲頒卓越財富管理獎，穩坐保經產業領先地位。

公勝保經董事長蔡聖威表示，雖有台美關稅戰未定、地緣政治等不確定性因素，但2026接軌新制、亞資中心政策推動下，可望為保險市場帶來新的商品創新、打開財富管理市場；壽險業挑戰與機會俱在，保經公司更該提前洞悉時勢、規劃應變。公勝保經持續緊抓市場趨勢，以穩健的步伐，從保險本業出發，為客戶提供全方位保障與財富管理規劃，滿足不同客戶需求，且以企業永續發展為前提，秉持核心價值與企業文化，積極創新回饋社會。

公勝保經總經理陳德成指出，此次獲得《2025卓越保險評比》4大獎項備感榮耀，展現公勝保經在人才培育、永續發展、科技創新與財富管理4大面向的深度投入與經營，陪伴客戶走過不同階段的人生需求，共創美好未來。落實公勝保經透過專業且完善的規劃幫助人們守護摰愛、創造身價、傳承財富，實現美滿豐盈人生的價值觀。

在人才培育方面，秉持公勝保經「業務專業化、團隊菁英化、客群高端化」策略，以專業證照體系建構競爭優勢，引領業務夥伴與團隊提升金融專業與跨領域競爭力，為客戶提供最佳的專業理財建議。在此策略之下，公勝保經五大專業證照持續人數不斷攀升，2024年持證人數居保經業界第一。

在永續發展面向，推動行動投保與電子報聘策略，讓銷售與招募走向無紙化，減少碳排放；持續深耕公益，善盡企業社會責任，透過「社會關懷」、「運動支持」、「藝文推廣」與「環境永續」發揮對社會的關懷與影響力；同時強化部門治理與分工，在發展本業之餘亦守護所有利關人，合法合規永續發展，落實普惠金融。

在科技創新部分，公勝保經積極進行數位轉型，提升金融科技競爭力。不僅招聘具數位技能與創新思維的人才，更為現有員工持續提供培訓與發展機會，增強整體團隊的凝聚力和創新能力，探索金融科技的應用，助力企業長遠發展。

在財富管理發展上，公勝財顧以專業財務顧問服務為經營核心，串聯不同領域之專家，一同為客戶進行全方位的理財規劃，提供一般客戶甚至是企業主財富累積、資產管理、家族傳承、風險規劃等專業建議，實現理財目標，陪伴客戶完成幸福人生藍圖。

從不同面向深耕市場發展，公勝保經秉持誠信正直、創新卓越、熱情積極與共享共好之價值觀，攜手員工、業務夥伴、客戶一同開創更好的明天，以實現成為金融產業最受信賴的標竿品牌的企業願景持續努力。