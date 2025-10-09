股市活絡帶動企業進場投資 銀行8月放款月增3177億 創三年來單月新高

金管會最新統計顯示，截至8月底止，8月底的放款餘額較7月底增加3177億，放款總餘額為43兆9329億元，放款量增加為近3年的單月新高紀錄，銀行局副局長張嘉魁說，和企業在第三季提前備貨、理財資金需求的增加這二大原因都有關係。

其中，存款在8月單月大增6227億，創下今年以來單月次高，張嘉魁說，和活期存款與外匯存款增加有關，分別增加1329億和4729億元，主要和證券資金回流挹注活存、以及廠商海外貨款進帳有關。他指出，股市活絡使證券資金回流，股利收入，與企業貨款的收入，海外投資匯回，這些都是主因。

銀行局統計顯示，8月的銀行放款單月增量3177億，其中有1968億元來自周轉金增加，896億和不動產放款有關，對此張嘉魁表示，周轉金的增加，與企業的備貨，和證券市場活絡帶動企業理財投資，以及交屋完工的不動產貸款需求等，都有關係。此外，個人貸款的成長，除了房貸也來自於股市投資的需求。

銀行局統計也顯示，今年前八月國銀的獲利為4055.6億，創下同期新高，主要以利息與手收增加挑大樑，但投資與其他收益則相對減少。