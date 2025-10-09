金管會准台新投信合併新光投信 管理資產規模躍第8

配合母公司台新金控與新光金控「新新併」，台新投信與新光投信通過以換股方式進行合併。金管會今天表示，同意台新投信合併新光投信案，雙方合併後成為「台新投信」，受託管理資產規模（AUM）達新台幣5203億元，躍升市場排名第8名。

金管會證期局主秘黃仲豪在例行記者會上表示，此案主要是因台新金跟新光金7月24日合併，後續子公司陸續合併，投信是雙方第1個取得合併核准的子公司，還有證券、銀行、保險等子公司將合併。

黃仲豪說明，台新投信為擴大整體規模經濟與效益，以每1.3342股普通股換得新光投信1股普通股的比例發行新股，以發行新股為對價吸收合併新光投信，台新投信為存續公司，新光投信為消滅公司，合併後有助於整合資源與提升市場競爭力，並降低營運成本，資本額將達13.6億元。

根據資料，台新投信員工人數為134人、新光投信為95人，合併後台新投信加總為229人。截至今年8月底數字計算，台新投信AUM為4169億元、市占第10名，新光投信AUM為1034億元、市占第22名，兩者合併後AUM合計達5203億元，市占率為2.92%，市場排名進一步前進到第8名。