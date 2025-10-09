臺灣企銀首屆「創聚營」凝聚創新能量 注入營運新活力

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
臺灣企銀董事長李嘉祥（第二排右八）及總經理李國忠（第二排右七）率高階主管與五組優選團隊合影。圖／臺灣企銀提供
臺灣企銀董事長李嘉祥（第二排右八）及總經理李國忠（第二排右七）率高階主管與五組優選團隊合影。圖／臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）重視人才培育與組織創新，積極推動轉型以強化核心競爭力，為凝聚內部創新動能，9月於礁溪長榮鳳凰酒店舉辦「114年第一屆創聚營」決賽，以「創新聚合、共創未來」為主題，鼓勵員工突破框架，提出兼具可行性與效益性的創意提案，為營運注入新活力。

本屆競賽吸引超過50組總行及分行團隊踴躍參與，提案涵蓋數位轉型、人才永續、業務模式創新、內部流程優化及風險管理等多元領域，經過三階段選拔，決賽當日由董事長李嘉祥及總經理李國忠率領單位主管組成評審團，觀看入圍團隊現場提案。

各團隊透過市場洞察及需求分析，提出解決方案並進行效益評估，最終由評審團選出五組優選作品，主題涵蓋流程數位化、智慧客戶服務、授信資料AI化、反詐交易模型及AI語音總機應用，展現臺灣企銀員工在提升營運效率、優化服務體驗、強化風險控管與守護客戶資產等面向的創新思維，且兼具高度可行性，將成為臺灣企銀未來業務推動及策略規劃的重要方向。

李嘉祥表示，「創聚營」讓員工的創意有機會轉化為具體且可行的方案落地執行，對銀行未來的發展與經營將帶來深遠助益。他強調，金融市場環境瞬息萬變，唯有持續創新、勇於改變，才能保持組織的韌性與競爭力。

競賽中藉由高階經營團隊與基層員工的雙向交流，打破傳統決策模式，不僅讓員工的聲音被聽見，更凸顯臺灣企銀「重視人力資本」的核心精神，形塑凝聚力與創新力兼具的組織氛圍。臺灣企銀表示，未來將不斷把創意轉化為成長動能，推動營運系統升級、發展差異化商品與服務，並積極落實永續金融、深化數位轉型及人才培育，以實現永續經營的願景。

臺灣企銀

