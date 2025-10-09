台新、新光投信合併案獲金管會核准 共創三贏局面
金管會9日正式核准台新投信與新光投信合併案，合併後台新投信為存續公司、新光投信為消滅公司，為台新新光金控（2887）7月24日完成合併後，第一家取得合併核准的子公司。
雙方合併將以發行新股為對價，按2024年12月31日股東權益計算，台新投信以每1.3342股普通股換發新光投信1股普通股的比例發行新股，預計換發53,368,000股予金控母公司。
台新投信總經理葉柱均表示，台新投信與新光投信完成合併後，將有效整合雙方專業團隊與投資策略，進而優化產品線，藉此擴大共同基金、全權委託、ETF等產品線的市占率，未來也將開發更多符合市場趨勢的創新理財商品，滿足市場的投資需求，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。
葉柱均指出，完成合併後，將有助於強化銀行、壽險與證券等通路的服務效能，透過業務合作發揮金控集團之綜效；台新投信未來也將持續提供客戶完整且優質的金融服務，為投資人創造永續投資價值，帶動資產管理總規模持續成長，進一步提升對金控獲利的貢獻度。
