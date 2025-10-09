王道銀行獲惠譽授予國際信用評等「BBB」 展現穩健經營實力

王道銀行（2897）9日獲國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）授予國際長期信用評等「BBB」、國內長期信用評等「A+(twn)」與評等展望「穩定」，為投資等級信用評等表現，展現王道銀行自轉型商銀以來，在業務發展、資產品質、獲利能力、風險控管及資金流動性等多方面的耕耘與穩健表現。

王道銀行過往獲中華信評給予長期信用評等「twA」、短期信用評等「twA-1」與評等展望「穩定」，今年首次參與國際三大信評機構之一的惠譽信評，即獲得國際長期信評「BBB」投資等級的評等。

王道銀行自2017年由台灣工業銀行轉型為商業銀行後，為台灣第一家原生數位銀行，除了擁有過去工銀時期堅實的企業客戶基礎外，2017年起更跨足個人金融領域，希望藉由數位金融的無疆界與零時差，提供消費者方便優惠的普惠金融服務。

王道銀行近五年業務量與獲利持續成長，2024年合併資產規模達新台幣6,830億元，自2020年起，近五年來成長19%；合併稅後淨利2024年達新台幣38.93億元，近五年成長69%；2024年個體稅後淨利達新台幣28.56億元，近五年成長149%；2024年EPS達新台幣1元，若排除2022年因台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併所帶來的一次性收益，個體稅後淨利及EPS皆創下自1999年台灣工業銀行成立以來的歷史新高。此外，銀行本身的業務亦不斷成長，2024年存款金額達新台幣3,208億元，近五年存款金額成長達27%，放款量亦達新台幣2,290億元，近五年放款量成長38%。

王道銀行設有子公司美國華信銀行、中華票券（2820）、台灣工銀柒創投與台灣工銀科技顧問，其中中華票券亦為台灣上市公司。王道銀行分別於台北、桃園、新竹、台中與高雄設有分行，並於香港設有香港分行，香港分行及美國華信銀行為王道銀行海外獲利的主要來源。今年，王道銀行亦於澳洲增設雪梨代表人辦事處，子公司台灣工銀柒創投亦於新加坡成立據點，希望擴大海外事業版圖，拓展多元化的獲利來源，分散風險。

惠譽信評指出，王道銀行奠基於過去工業銀行時期的企業金融業務基礎，為拓展業務的良好立足點，近年來，除了大型企業外，更積極拓展中小型企業市場、個人金融市場，帶來更多元的放款結構與獲利來源；此外，王道銀行具備成熟審慎的授信審核流程，規模最大的子公司中華票券亦具備穩健的風險管理與獲利能力，故縱使目前海外業務占比較同規模銀行為高，隨著王道銀行個人金融業務的擴展，以及未來將於不同海外國家拓點、增加多元化獲利來源，風險尚屬可控。

此外，考量王道銀行的業務成長及自有資本狀況，惠譽預期王道銀行的普通股權益第一類資本適足率（CET1）將可維持在12%左右的穩健水位。而在存款與流動性方面，惠譽預期王道銀行將維持穩定的存款與流動性，此外，隨著王道銀行近年調整存款結構，個人存款占比顯著提升，王道銀行及華信銀行共計之放存比因之由2024年底的75%提高至2025年年中的82%，足見資金運用效率持續優化中。

整體而言，惠譽綜合評估王道銀行未來於業務發展、資產品質、獲利能力、風險控管、資金流動性等多方面向皆將有穩健表現，因此給予國際長期信用評等「BBB」投資等級評等、國內長期信用評等「A+(twn)」，評等展望為「穩定」。