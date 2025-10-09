保險資金可投資基礎建設上路 潛在投資案上看百億元

國發會宣布，即日起開放保險業申請投資基礎建設，目前已有民間業者提出具體投資構想，潛在建設項目包括物流中心、環境污染防治設施、數位建設及多功能農業設施，預期將吸引壽險資金投入逾百億元民間建設案，帶動國內整體建設質量提升。

國發會指出，過去保險業資金多數僅能投入公共或社會福利事業，如今金管會協調修正「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，新增「基礎建設」為專案投資標的，國發會亦通過「促進民間參與基礎建設認定原則」，讓保險業資金可投入由民間興辦、具公共利益性的建設或服務，藉以引導壽險資金參與國家發展建設。

依新制，凡具促進公共利益性質、可提升公眾生活品質、支持農工商生產基礎、加速社會經濟發展或增進國家整體利益的建設與服務，均可認定為基礎建設項目。主管機關可依政策需求公告特定項目，不需再經《促參法》程序辦理。

基礎建設項目涵蓋社會、產業及民生三大類，包含醫療與社福設施、觀光遊憩與綠地建設、科技與數位基礎設施、農業及資源循環再利用設施，以及交通管道、電力與綠能等公共工程。

為簡化流程，國發會也設立單一窗口提供線上申請服務。業者可透過「行政院促進民間參與公共建設推進專案會議—法規調適專區」（https://gov.tw/GsX）提交申請，國發會將依申請內容轉送中央或地方主管機關審查，以協助民間建設加速獲得保險資金挹注。

國發會法制協調處長林豐文指出，截至今年6月底，保險業可運用資金約新台幣32.5兆元，其中專案運用及公共投資僅0.15兆元。藉由此次開放，可望提高保險資金運用彈性，鼓勵壽險業投入長期穩定的基礎建設投資，金管會後續也將研議相關風險係數的調整，提升投資誘因。