快訊

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

要當銀髮族的最強後盾 遠雄人壽提供多項高齡友善服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台灣邁入「超高齡社會」，為了因應長者需求，遠雄人壽做好準備，提供多項高齡保戶服務，從保單產品設計、加值服務到線上及線下的主動關懷，強化特殊金融需求照顧，落實公平待客理念。

秉持「為生命增添好生活」的品牌理念，遠雄人壽貼心服務高齡保戶，提供多樣退休照護保險商品選擇，如小額終老壽險、傷害險、利變年金險及醫療險等，完備人生下半場。即使線上服務也不漏接，官網設置高齡服務專區，提供保險商品介紹、心衛諮詢平台，並加入友善閱讀字體放大及語音朗讀功能，助益長者閱讀。

由於詐騙事件頻傳，遠雄人壽透過多元形式強化銀髮族識別與阻斷詐騙訊息的能力，將防詐知識製成長輩圖，方便保戶在通訊軟體群組轉傳，還有開發新款形象夾，置入生動圖示搭配口語化的保險權益內容，使高齡保戶更易理解。65歲以上保戶若使用ATM保單借款，或是要進行保全作業時，如附約加保、要保人變更、解約、部份提領等，遠雄人壽亦會主動致電關懷，評估客戶是否充分了解風險。另外，針對高齡保戶，公司寄出的保單週年通知函亦新增「樂齡客戶提醒注意事項」，降低詐騙風險。

同時，為打造金融友善環境，建立可透過ID辨識65歲以上長者的專屬客服專線，並由客服專員線上提供放慢語速或提高聲量等友善服務，健全高齡保戶來電洽詢相關事宜;保戶服務部於台北總公司、台中及高雄分公司服務中心設置高齡友善服務櫃檯，提供放大鏡、拐杖夾、擴聽器及電動輪椅充電插座等多項輔助設施，並在進出口處設「服務鈴」，或指派人員導引與服務。

根據統計，65歲以上失智症盛行率近8%，遠雄人壽亦努力營造合宜失智症患者及照顧者的環境，取得「失智友善企業認證」。為使高齡保戶有感及輕鬆領取生日禮，貼心關懷主動通知並送上祝福 ; 醫療生活服務方面，通過異業合作讓長者享有線上看診平台、無障礙輔具、車隊旅遊及營養餐食等保戶特約優惠服務。

「待客如親．同理用心」是不變的初衷，遠雄人壽為讓服務更有溫度，總經理及董事成員亦親自體驗公司多項便利服務，鼓勵同仁發揚公平待客精神。為進一步關懷長者，鼓勵走出家門健身運動，遠雄人壽多次邀請熱愛運動的長輩們到大巨蛋欣賞棒球賽事，創造與年輕族群互動機會，擔任一日球迷應援團。除了精進服務本質，遠雄人壽也攜手各界一同成為銀髮族的強力後盾，盼建立一股良善的循環。

遠雄人壽 失智症 詐騙

延伸閱讀

腎臟出問題連帶影響大腦 「尿液變化」可能是失智症早期信號

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

20張台幣保單調整宣告利率

相關新聞

日圓持續貶值成換匯好時機 比四月多賺一張迪士尼門票

日圓貶值，年底出遊旺季，民眾現在換匯比4月多賺一張迪士尼門票。

國發會引導保險業資金投資國家建設 預期帶動100億元建設規模

為加速提升國家發展所需建設之整體質量，國發會規劃「兆元投資國家發展方案」引導保險業資金投資國家建設，藉由法規調適與鬆綁，...

新台幣開盤升0.5分 為30.53元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.53元開盤，升0.5分

金價漲破4000美元 圖解關鍵事件、「央行們」交易方向

國際金價屢創新高，現貨黃金價格8日盤中首度突破每盎司4千美元大關，創下新高，最高來到4049美元價位。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，儘管金價趨勢仍是往上，但短線漲幅已大，要注意何時拉回或是盤整。

中信銀數位創新 國際肯定

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）於英國時間7日舉辦第26屆「World’s Best Dig...

中信銀雙軌制…解決中小企融資痛點

中國信託銀行今年首度拿下《Global Finance》（全球金融）World’ s Best Digital Bank...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。