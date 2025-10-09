要當銀髮族的最強後盾 遠雄人壽提供多項高齡友善服務

台灣邁入「超高齡社會」，為了因應長者需求，遠雄人壽做好準備，提供多項高齡保戶服務，從保單產品設計、加值服務到線上及線下的主動關懷，強化特殊金融需求照顧，落實公平待客理念。

秉持「為生命增添好生活」的品牌理念，遠雄人壽貼心服務高齡保戶，提供多樣退休照護保險商品選擇，如小額終老壽險、傷害險、利變年金險及醫療險等，完備人生下半場。即使線上服務也不漏接，官網設置高齡服務專區，提供保險商品介紹、心衛諮詢平台，並加入友善閱讀字體放大及語音朗讀功能，助益長者閱讀。

由於詐騙事件頻傳，遠雄人壽透過多元形式強化銀髮族識別與阻斷詐騙訊息的能力，將防詐知識製成長輩圖，方便保戶在通訊軟體群組轉傳，還有開發新款形象夾，置入生動圖示搭配口語化的保險權益內容，使高齡保戶更易理解。65歲以上保戶若使用ATM保單借款，或是要進行保全作業時，如附約加保、要保人變更、解約、部份提領等，遠雄人壽亦會主動致電關懷，評估客戶是否充分了解風險。另外，針對高齡保戶，公司寄出的保單週年通知函亦新增「樂齡客戶提醒注意事項」，降低詐騙風險。

同時，為打造金融友善環境，建立可透過ID辨識65歲以上長者的專屬客服專線，並由客服專員線上提供放慢語速或提高聲量等友善服務，健全高齡保戶來電洽詢相關事宜;保戶服務部於台北總公司、台中及高雄分公司服務中心設置高齡友善服務櫃檯，提供放大鏡、拐杖夾、擴聽器及電動輪椅充電插座等多項輔助設施，並在進出口處設「服務鈴」，或指派人員導引與服務。

根據統計，65歲以上失智症盛行率近8%，遠雄人壽亦努力營造合宜失智症患者及照顧者的環境，取得「失智友善企業認證」。為使高齡保戶有感及輕鬆領取生日禮，貼心關懷主動通知並送上祝福 ; 醫療生活服務方面，通過異業合作讓長者享有線上看診平台、無障礙輔具、車隊旅遊及營養餐食等保戶特約優惠服務。

「待客如親．同理用心」是不變的初衷，遠雄人壽為讓服務更有溫度，總經理及董事成員亦親自體驗公司多項便利服務，鼓勵同仁發揚公平待客精神。為進一步關懷長者，鼓勵走出家門健身運動，遠雄人壽多次邀請熱愛運動的長輩們到大巨蛋欣賞棒球賽事，創造與年輕族群互動機會，擔任一日球迷應援團。除了精進服務本質，遠雄人壽也攜手各界一同成為銀髮族的強力後盾，盼建立一股良善的循環。