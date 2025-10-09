10月10日世界心理健康日 凱基金控以行動守護員工心理健康

世界衛生組織（WHO）訂定每年10月10日為世界心理健康日（World Mental Health Day），凱基金控（2883）重視同仁心理健康，致力打造安心友善的職場環境，規劃一系列貼近需求且具實用性的員工協助方案（Employee Assistance Program, EAP）活動，從線上講座到線下手作體驗，陪伴同仁從身體健康，延伸至心靈與生活層面的全方位照顧，讓幸福成為職場文化的一部分。

凱基金控今年共舉辦七場EAP主題活動，內容著重身心健康，包括「祝您好眠實驗室」，在諮商師引導下，幫助同仁了解自己的睡眠狀態，找到適合的助眠方法；「情緒像股市？來學怎麼不被震盪」講座則以生活化的比喻，幫助同仁透過簡單實用的「心」技巧穩定內在情緒。

秉持「員工是企業發展基石」的信念，凱基金控結合集團資源，持續優化員工福祉，推出優於法令的福利措施，自2018年起引進「EAP員工協助方案」，鼓勵員工透過多元體驗方式，學習紓壓與自我照顧，即使在繁忙的工作中也能平衡身心，舒緩壓力。

今年響應世界心理健康日，凱基金控九月即攜手地方創生團隊「Voyage陽明山」，舉辦四場實體的溫泉湯花沐浴球手作工坊，同仁在自然療癒的氛圍中釋放焦慮、放鬆身心，讓情緒有機會好好「深呼吸」；十月則舉辦「呼吸一下，我們都會好起來！面對突發事件的心理支持與自助」講座，引導同仁理解在緊急情境下可能出現的心理反應，並認識可運用的心理健康資源，學習到穩定情緒、建立心理韌性的技巧，以面對千變萬化的挑戰。

凱基金控今年度EAP活動吸引近千人次參與，獲得熱烈迴響，課後有同仁提及「學習到如何透過呼吸，與自己的心連結，非常受用」，也有同仁認為「透過課程，覺察到自我當下的情緒，對自我壓力緩解很有幫助」。

員工的幸福感，是企業最穩定的力量。凱基金控表示，將持續用行動守護每一位同仁的心理健康，推廣更多貼近需求的EAP活動，希望同仁在職場上不只安心工作，也能自在生活，讓企業成為員工最堅強、也最溫暖的後盾。