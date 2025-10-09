滙豐提出恒生銀行私有化建議 每股作價155港元、溢價逾三成

滙豐控股有限公司（滙控）9日宣布，與全資附屬公司香港上海滙豐銀行（滙豐亞太）提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排方式將恒生銀行有限公司（恒生）私有化。若建議獲批，滙豐亞太將收購恒生少數股東持有的全部餘下股份，並撤銷恒生於香港聯合交易所的上市地位。

根據建議，滙豐將以每股155港元現金收購恒生股份，較過去30個交易日平均收市價116.5港元溢價約33%，為恒生近三年半以來最高水平。以此計算，恒生估值達2,900億港元，相當於2025年上半年帳面價值的1.8倍，明顯高於同業水準。滙豐強調，該價格為最終作價，不會再行提高，顯示對此交易公平性與吸引力的信心。

滙豐指出，此次建議將為恒生少數股東提供具顯著溢價的即時現金收益，無須等待未來股息即可變現投資成果。此舉符合滙豐在香港市場深化佈局與精簡架構的策略，有助鞏固其作為香港核心市場之一的地位。

滙豐承諾，恒生銀行將保留獨立持牌銀行身份、企業管治及品牌定位，維持原有分行網絡與服務，並結合滙豐的全球資源與產品優勢，讓恒生客戶在享受既有服務的同時，受惠於滙豐更廣泛的國際網絡與金融方案。

該交易將由滙豐以內部資金全額支付，預計完成後對集團資本產生約125個基點影響。滙豐表示，將透過內部資本自然增長及暫緩股份回購三個季度，以恢復普通股權一級資本（CET1）比率至14%至14.5%之間。

滙豐集團行政總裁艾橋智（Noel Quinn）表示，此次要約是滙豐對香港的重要投資，充分展現對香港市場的信心與長期承諾。他強調，滙豐與恒生將發揮綜效，結合兩大品牌優勢，推動產品、服務與科技創新，為客戶、員工與股東創造長遠價值。

此次私有化建議尚須獲恒生股東批准及高等法院認可，更多細節將於恒生後續發佈的計劃文件中說明。