日圓持續貶值成換匯好時機 比四月多賺一張迪士尼門票

日圓貶值，年底出遊旺季，民眾現在換匯比4月多賺一張迪士尼門票。

高市早苗有望擔任日本首相，市場普遍預期新首相將延續安倍經濟學的寬鬆政策、延後升息，使日圓持續走弱，貶破152元。根據台灣銀行匯率資料顯示，日圓現鈔賣出價從4月21日的0.2344 元，一路貶至10月9日的0.2035元，半年內下跌約13.2%。

若以旅客常見的換匯基準試算，4月用新台幣1萬元可換得約42,660日圓，如今同樣金額已可換得49,160日圓，等於多出6,500日圓，相當於一頓和牛燒肉或張迪士尼門票（成人7,900日圓、學生6,600日圓）。

日圓走貶主因是市場預期新政府將維持貨幣寬鬆，日本央行短期內不太可能升息。外匯交易員指出，市場目前對日圓抱持貶值態度，在高市上台宣布政策之前恐怕都難以扭轉。

對年底準備赴日旅遊的民眾來說，這波匯率變化可說是難得的甜蜜期。專家建議，若計畫明確，可分批換匯鎖定低點，或利用外幣帳戶提前儲值日圓，以免臨行前匯率反彈。