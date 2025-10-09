法巴人壽響應視覺友善聯盟倡議 致力為視覺不便者打造更友善環境

法國巴黎人壽8日於「世界視覺日」前夕響應由社會企業夥伴「黑暗對話」發起的「視覺友善聯盟」倡議，期望發揮影響力，讓社會及環境更加平權友善、包容共融，同時亦積極落實「公平待客原則」，針對視覺不便族群推出系列內部訓練及外部流程改善措施。

衛福部數據顯示，截至2024年底，國人眼、耳及相關功能障礙人數近20萬人（196,911）。作為台灣第一家取得國家通訊傳播委員會（NCC）「無障礙標章AA」認證的外商壽險公司，法巴人壽持續透過員工訓練及推動內外部環境及服務流程改善等方式，為視覺不便者打造更友善的環境與服務。

法巴人壽總經理黃宥甄表示：「法巴人壽致力為促進社會共融做出貢獻，並藉由優化產品與服務，消弭種族、語言、年齡或身心障礙等因素所產生的資訊落差和服務限制，期許人人均能平等獲取負責任、可持續的金融服務。我們很榮幸能成為『視覺友善聯盟』的長期夥伴，並將繼續強化無障礙設計，讓視覺不便者在與我們互動時能感受到真正的友善與尊重。」

自2015年起，法巴人壽即與社會企業「黑暗對話」展開合作，邀請員工參與工作坊體驗課程，強化「公平待客原則」理念與精神，並透過黑房體驗身歷其境地感受失去視覺的情境和所面臨的挑戰，啟發對各類族群及客戶的同理心，進而感同身受地調整產品銷售流程，提供更便利、細緻與貼心的服務。截至2025年9月，法巴人壽對內已舉辦13場「黑暗對話公平待客工作坊」。

在客戶服務端，法巴人壽除可依視覺不便保戶需求提供接待引導或到府服務外，亦主動檢視營運場所的動線設計與指標標示，在保戶接待室預備「老花眼鏡」、「放大鏡」、「點字本」等視覺輔助設施，提供更友善且貼心的服務。

此外，法巴人壽也積極優化官方網站的「金融友善服務專區」無障礙設計與使用者體驗，針對商品內容支援「文字朗讀」功能，確保視覺不便保戶取得完整商品資訊。法巴人壽對網頁數位包容性的用心，更取得無障礙網頁認證標章最高檢測等級AAA標章，備受肯定。

展望未來，法巴人壽將持續深化視覺友善行動，推廣多元平等的服務文化，實踐保險業對社會的正向影響力。