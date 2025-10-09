法巴人壽響應視覺友善聯盟倡議 致力為視覺不便者打造更友善環境

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

法國巴黎人壽8日於「世界視覺日」前夕響應由社會企業夥伴「黑暗對話」發起的「視覺友善聯盟」倡議，期望發揮影響力，讓社會及環境更加平權友善、包容共融，同時亦積極落實「公平待客原則」，針對視覺不便族群推出系列內部訓練及外部流程改善措施。

衛福部數據顯示，截至2024年底，國人眼、耳及相關功能障礙人數近20萬人（196,911）。作為台灣第一家取得國家通訊傳播委員會（NCC）「無障礙標章AA」認證的外商壽險公司，法巴人壽持續透過員工訓練及推動內外部環境及服務流程改善等方式，為視覺不便者打造更友善的環境與服務。

法巴人壽總經理黃宥甄表示：「法巴人壽致力為促進社會共融做出貢獻，並藉由優化產品與服務，消弭種族、語言、年齡或身心障礙等因素所產生的資訊落差和服務限制，期許人人均能平等獲取負責任、可持續的金融服務。我們很榮幸能成為『視覺友善聯盟』的長期夥伴，並將繼續強化無障礙設計，讓視覺不便者在與我們互動時能感受到真正的友善與尊重。」

自2015年起，法巴人壽即與社會企業「黑暗對話」展開合作，邀請員工參與工作坊體驗課程，強化「公平待客原則」理念與精神，並透過黑房體驗身歷其境地感受失去視覺的情境和所面臨的挑戰，啟發對各類族群及客戶的同理心，進而感同身受地調整產品銷售流程，提供更便利、細緻與貼心的服務。截至2025年9月，法巴人壽對內已舉辦13場「黑暗對話公平待客工作坊」。

在客戶服務端，法巴人壽除可依視覺不便保戶需求提供接待引導或到府服務外，亦主動檢視營運場所的動線設計與指標標示，在保戶接待室預備「老花眼鏡」、「放大鏡」、「點字本」等視覺輔助設施，提供更友善且貼心的服務。

此外，法巴人壽也積極優化官方網站的「金融友善服務專區」無障礙設計與使用者體驗，針對商品內容支援「文字朗讀」功能，確保視覺不便保戶取得完整商品資訊。法巴人壽對網頁數位包容性的用心，更取得無障礙網頁認證標章最高檢測等級AAA標章，備受肯定。

展望未來，法巴人壽將持續深化視覺友善行動，推廣多元平等的服務文化，實踐保險業對社會的正向影響力。

商品 社會企業

延伸閱讀

台南首辦環境演員培訓 讓岸內影視基地更吸引劇組

周日永豐小店市集華山最後一日 講座、工作坊、DJ表演以創意翻轉社會

「台版嵐山」石壁森林療癒季明登場 療癒師帶大家解放身心靈

碳盤查課程 反應熱烈

相關新聞

央行「今天向誰致敬」專文 特別紀念台灣金融教母侯金英

央行「今天向誰致敬」專文，特別紀念台灣金融教母、台南幫創始人侯雨利之女侯金英。

銀樓爆搶金潮…有人扛逾300萬現金 買1公斤金塊

國際金價屢創新高，新北板橋金進峰珠寶店鍾姓業者表示，店內業績比過去激增兩、三倍，近日最大一筆是一名四十多歲男子扛著三百多萬現金買一公斤的金塊，對方表示因身上有閒錢，買點黃金來保值。

金價首度攻上4千美元 95%央行想增持

國際金價屢創新高，現貨黃金價格昨天盤中首度突破每盎司四千美元大關，創下新高，最高來到四○四九美元價位。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，通膨隱憂、美國政府債務增加、地緣政治、美國聯邦政府關門等問題，帶動避險資金湧入金市；儘管金價趨勢仍是往上，但短線漲幅已大，要注意何時拉回或是盤整。

避險升溫…金價衝破4,000美元 一度飆4,049美元新高

現貨黃金價格8日盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂加劇，導致避險情緒升溫...

銀樓黃金牌價每錢站上15,170元

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺昨（8）日收盤寫下每公克3,986元新高，距4,000元近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,...

廣角鏡／金價狂飆 再創新高

國際現貨黃金價格再創新高，昨天盤中首度突破每盎司四千美元大關，最高來到四○四九美元。國內銀樓業者說，業績比過去激增兩、三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。