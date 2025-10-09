日圓貶破152 國銀估美日利差縮窄成升值關鍵

日圓兌美元貶破152，國銀分析，日圓後市關鍵在於金融市場需先平穩，再觀察美日央行政策動向，其中，近期美國聯準會重啟降息，且明、後年可能持續降息，同時，日本央行可能於年底或明年重啟升息，雖然短期內日圓走貶，但隨著美日利差縮窄，日圓有望逐步走升，未來需關注的指標包含市場對美國降息的預期，以及日本通膨和薪資指標。

國泰世華銀行認為，短期內日圓相對偏弱，但中長線美日利差收斂仍有助於日圓回升。高市早苗於自民黨總裁選舉中勝出，預計月中首相選舉中成為新任日本首相，其師承前首相安倍晉三，且曾批評日本央行升息之舉，短期內可能對日圓帶來偏弱壓力，但選前至今，高市已不再堅持極度寬鬆的貨幣政策立場，且其經濟顧問本田悅朗並未對12月升息持反對意見，未來市場預期可能因此調整，將有助限縮日圓大幅貶值的空間。

國泰世華銀分析，日圓走勢長線仍取決於美、日央行的政策動向，近期聯準會重啟降息，利率點陣圖暗示年底前和明、後年將持續降息，有著引導美債利率緩步下降；日本方面，考量美日貿易談判敲定，企業信心改善且通膨高於2%目標水準，待未來一個月內閣名單敲定、政治不確定性進一步降溫，日本央行可能於年底、明年初首季重啟升息。

北富銀表示，因美國降息循環開啟，美日利差將縮小，使美元資產吸引力下降，加上日本可能進一步緊縮貨幣政策，將為日圓提供升值動能；換匯時間點可觀察日本CPI、薪資成長率等數據，若通膨持續高於2％目標、薪資繼續增長，將增加日本央行升息壓力，有利於日圓獲得支撐。此外，若後續全球股市有修正，一向被視為傳統避險貨幣的日圓不排除有升值機會，整體而言，日圓在年底前仍存在升值空間。

台新銀表示，自民黨候選人高市早苗勝選，日圓兌美元短期內再度重返150上方，後續可觀察美國經濟數據表現，擇日進場換匯。