連假疊加高市早苗效應 國銀估帶旺日圓換匯增四成

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國銀分析，高市早苗是「安倍經濟學」的支持者，主張採擴張性的財務和貨幣政策，在日本銀行升息的議題上持謹慎態度，恐加深本月升息的難度。聯合報系資料照
連假帶動旅遊需求，加上日本自民黨總裁確定由高市早苗當選後，日圓兌美元8日貶破152，日圓兌新台幣也貶至兩個月新低，國銀估換匯量將大幅成長。銀行業者觀察，今年7、8月日圓換匯量已較去年同期成長六到七成，而9月底至10月幾乎周周有連假，以今年9月的換匯量預估，9到10月與去年同期相比可能成長四成，另外，截至今年9月中旬，日圓現鈔提領量年成長最多高達五成。

觀察近期日圓換匯情形，國銀表示，受到美國關稅政策影響導致7月日圓走弱，當時日圓兌新台幣於7月初跌破0.2價位，為近五年最低，加上旅遊旺季挹注，推升日圓換匯動能。國泰世華銀指出，日圓換匯金額超過新台幣80億元；北富銀表示，7到8月日圓換匯金額較去年同期成長近七成；台新銀觀察發現日圓換匯金額也較去年同期成長近六成。

由於9到10月周周有連假，國銀認為可能有帶動民眾旅遊換匯需求，但最主要影響因素仍是日圓匯率走勢。國泰世華銀分析，國人近年已逐漸養成提前部署外幣部位的習慣，換匯量增減受匯率影響較大；北富銀則表示，以今年5月為例，當時因日圓兌新台幣有較明顯跌幅，日圓換匯動能較4月有近兩倍增長。

台新銀提醒民眾，可同步依照自身需求與匯率變化妥善規劃換匯時間點，或使用定期定額換匯功能分散匯率風險。

除了日圓換匯量增加，國銀指出，日圓現鈔提領量也較去年同期成長。北富銀表示，外幣現鈔提領量前三大幣別為美元、日圓和人民幣，截至今年9月，日圓現鈔提款量年成長2％；台新銀表示，截至今年9月16日，日圓提領金額達238億日圓（約新台幣49.03億元），整體外幣現鈔提領金額較去年同期成長9.9％，主因是國人旅遊需求上升。

國泰世華銀則表示，由於國人海外旅遊多以日本為首選，日圓一直是外幣兌換的熱門幣別，自疫情解封後，每年提領漲幅超過五成。

國銀提醒，日圓未來走勢與日本央行何時升息、升息幅度，以及美國聯準會降息步調有關，因此有日圓換匯需求的民眾，美、日的經濟數據都是可持續關注的重點。不過由於高市早苗對於日本央行升息的態度較為消極，市場認為可能會影響升息步調，甚至今年內可能轉為不升息，因此短期內壓抑日圓兌美元趨向貶值。

日圓匯率 新台幣 日本央行

相關新聞

央行「今天向誰致敬」專文 特別紀念台灣金融教母侯金英

央行「今天向誰致敬」專文，特別紀念台灣金融教母、台南幫創始人侯雨利之女侯金英。

國泰世華銀行基金會伴孩子實踐夢想 大樹計畫22年投入3.5億元

財團法人國泰世華銀行文教基金會自2004年啟動「大樹計畫」以來，22年來持續推動學童平等受教權，不間斷支持偏鄉教育、體育...

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」22年累計投入3.5億元 伴孩子實踐夢想

財團法人國泰世華銀行文教基金會（下稱國泰世華銀行基金會）自2004年啟動「大樹計畫」以來，22年來持續推動學童平等受教權...

詐騙財損已飆破706億元！ 第一金人壽推「跨世代雙視角」戳破驚人騙局

你是否曾經點進一個「超划算」的購物網頁，或被拉進一個「保證獲利」的投資群組？！根據警政署「165打詐儀表板」統計，截至今...

第一金前九月賺216億元再創同期新高 累計EPS 1.51元

第一金控（2892）8日公布9月份自結獲利，9月盈餘降至20.44億元，月減24.7％、年增11.69％，創歷史單月同期...

外資賣超台股匯出 新台幣再貶1.5分

美元指數回升以及外資賣超台股匯出，新台幣匯價今收盤小貶1.5分，以30.535元作收。

