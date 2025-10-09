金價首度攻上4千美元 95%央行想增持

國際金價屢創新高，現貨黃金價格昨天盤中首度突破每盎司四千美元大關，創下新高，最高來到四○四九美元價位。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，通膨隱憂、美國政府債務增加、地緣政治、美國聯邦政府關門等問題，帶動避險資金湧入金市；儘管金價趨勢仍是往上，但短線漲幅已大，要注意何時拉回或是盤整。

全球政經不確定因素多 避險資金湧入

Saxo Capital Markets策略師查娜娜表示，「黃金突破四千美元不僅是因為恐懼，更反映資金重新配置。隨著美國經濟數據暫停公布、公債利率走低及降息在望，實質收益率正在下降，而受ＡＩ炒作的股市看起來已經過熱。這波漲勢的基礎由央行奠定，但現在由散戶與ＥＴＦ（指數股票型基金）推動下一階段。」

世界黃金協會（ＷＧＣ）六月中公布一項針對全球七十三間央行的調查顯示，近四分之三的受訪者預期美元儲備將在五年後下降，較去年的百分之六十二明顯增加；另有創紀錄的百分之九十五受訪央行預期未來十二個月內將增持黃金，高於去年的百分之八十一。

ＷＧＣ指出，黃金在危機時期的穩定表現、投資組合多元化效益以及對抗通膨功能，是推動各國央行計畫增持黃金的主因；此外，過去三年各國央行每年合計購買黃金超過一千公噸，遠高於前十年平均每年四百至五百公噸水準，「在地緣政治與經濟不確定性升高背景下，黃金累積速度加快尤為顯著」。

專家：金價趨勢向上 但短線漲幅大

各國央行增持黃金為金價走勢添柴火，楊天立說，金價已經漲很多了，尤其現在內含的風險貼水來到一倍以上，已開始發生民眾擔心錯失行情的「短線追高」現象，以致於短線高點會漲到什麼程度難以預測，甚至何時會回檔整理或橫向整理也更難預期，金價趨勢仍是往上，但短線漲幅已大，要注意何時拉回或盤整。

楊天立建議投資人，若是作長趨勢布局，就算短線回檔仍可進場，若此時進場是想短線撈一票就賣出走人，就要有風險自負的認知。

對於這波黃金交易熱潮，楊天立說，國內民眾的反應其實慢於國際投資者，例如觀察八月至十月，金價早在八月已升破很多線型指標，國際市場在八月的交易已顯著增加，但台灣市場在八月成交量反而萎縮，而且賣方大於買方，真正有明顯的買盤出來，反而是等到九月中下旬，當時金價已到三千七百、三千八百美元價位，若以九月中下旬迄今，成交量約較八月增加一倍，而且黃金存摺增加得比現貨更多。

但也有專家警告，金價正進入「融漲」（meltup）階段。美銀分析師齊安納指出，國際金價已連漲七周，一九七○年來只發生過十八次，如今潛在問題正在浮現，首先，根據歷史數據，漫長的連漲後，持續走高的機率僅百分之廿八；其次，目前金價比兩百日簡單移動均線高出百分之廿，逼近過去約百分之廿五即見頂的關鍵水準；最後，十四個月相對強弱指標（ＲＳＩ）顯示，黃金已處於嚴重超買狀態。

億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水創辦人達里歐七日表示，「黃金是非常優秀的投資組合分散化工具。如果僅從戰略資產配置的角度來看，最優組合大概會是把約百分之十五的投資組合配置在黃金。」他說，在政府債負上升、地緣政治緊張以及法定貨幣穩定性的信心遭侵蝕之際，他將黃金視為強有力的保值工具。