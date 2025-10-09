銀樓黃金牌價每錢站上15,170元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺昨（8）日收盤寫下每公克3,986元新高，距4,000元近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,000元大關，來到每錢15,170元。

據悉，近期民眾在銀樓的黃金「賣出量明顯高出買進量」，不過，指標行庫的黃金存摺則是「買進量略大於賣出」，顯示投資人追價意願高，與實體黃金市場不同調。

隨國際金價不斷寫歷史，昨日臺銀黃金存摺牌價開盤後節節上升，最終收盤在最高點每公克3,986元。至於台北市銀樓黃金牌價來到每錢15,170元新天價，較前一日上漲180元。

資深銀樓業者透露，近日買進的客人多數金額在5萬以內，但拿家中黃金來賣的動輒六、七十萬，最高紀錄拿逾3公斤金條、入袋千萬現金。坦言在黃金天價的此刻，需要維持大量現金流是一大挑戰。

由於金價高漲，現在維持高檔現金流很重要，畢竟民眾賣黃金多數屬意現金，有時業者甚至需要用房子原屋融資調度資金。

此外，白銀今年漲勢更驚人，年內大漲近七成，價格直逼50美元，然Metals Focus警告高價可能壓縮工業需求，特別是太陽能產業正加速降低用銀量，根據白銀協會年度《世界白銀調查》，太陽能產業今年預計消耗1.957億公噸白銀，較2024年的歷史高點下降1%。儘管如此，市場供應赤字仍高達1.876億英兩，投資買盤持續湧入，基本面支撐依舊穩固。

