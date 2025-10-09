避險升溫…金價衝破4,000美元 一度飆4,049美元新高

現貨黃金價格8日盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂加劇，導致避險情緒升溫，再度為這波黃金漲勢添加柴火。

現貨金價8日盤中一度漲1.6%，報每英兩4,049.64美元。這對黃金而言是個里程碑，兩年前價格還不到2,000美元。紐約12月交割的黃金期貨7日已收4,000美元之上，8日盤中再漲0.96%，報每英兩4,072美元。

現貨金價走勢

現貨黃金的主要市場是倫敦場外（OTC）市場，該市場是全球定價的指標。

今年來，金價已飆升逾50%，主要受到全球貿易不確定性、美國聯準會（Fed）獨立性及美國財政穩定性的疑慮推動。同時，地緣政治緊張局勢也刺激了避險資產需求，而各國央行則持續大買黃金。

此外，聯準會啟動降息，也進一步有利黃金走勢。投資人紛紛湧入黃金ETF，使得黃金ETF在9月寫下逾三年來最大單月資金流入。

Saxo資本市場策略師查娜娜表示：「黃金突破4,000美元不僅是因為恐懼，更反映資金重新配置。隨著經濟數據暫停公布、公債利率走低及降息在望，實質收益率正在下降，而受AI炒作的股市看起來已經過熱。這波漲勢的基礎由央行奠定，但現在由散戶與ETF推動下一階段。」

但也有專家警告，金價正進入「融漲」（meltup）階段。美國銀行（BofA）分析師團隊也提醒，這波已延續數周的漲勢正顯現脆弱，面臨回檔風險。

今年來，投資人因貨幣貶值、經濟不確定性和地緣政治逆風等因素，紛紛湧向這種避險資產。High Yield經濟學家公司創辦人歐特曼說，「金價上漲是對美國和其他主要經濟體面臨通膨與貨幣貶值雙重風險的直接回應。自金融海嘯以來，全球各國政府累積了龐大債務，使金價表現持續優異。」

億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，黃金「肯定」比美元更具避風港作用，目前價格的創紀錄漲勢與1970年代的情況類似，當時黃金在高通膨和經濟不穩定的背景下飆升。