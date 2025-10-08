聽新聞
0:00 / 0:00

維持往年傳統 富邦金、台新新光金今年尾牙上看兩萬人

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

時序入年底，各金控開始規劃尾牙活動，其中，台新新光金過去在合併前分別於南港展覽館不同樓層舉行旺年會，本次預計將首次共同舉辦，規模超過兩萬名員工參與，成為歷年最大盛會。富邦金控（2881）南北場尾牙人數亦上看兩萬人。

富邦金2025謝年會活動主題為「富邦領航，閃耀迎新」，富邦集團近年在經營成效、永續指標等各領域穩健領航；希望以充滿光明、迎向美好未來意象，迎接新的里程。共將舉辦兩場，台北場於2026年1月24日將於南港展覽館一館舉辦，高雄場1月31日將在高雄展覽館南館舉辦，參與人數各約1.6萬人、4,000人，分別預計席開約1,600桌、400桌。

據悉，因應合併，過去台新金控新光金控分別於南港展覽館不同樓層舉行的旺年會，預計將於2026年首次共同舉辦，規模超過兩萬名員工參與，成為歷年最大盛會，也可望延續雙方獨有的年會特色包括員工自組聯隊表演或藝人演出。另，玉山金維持往例由各單位舉辦，無大規模活動。

合庫金表示，今年度集團尾牙採區域中心與各營業單位自行規劃辦理，另總行及金控各子公司共同於總行大樓文康中心辦理，並規劃一系列摸彩抽獎、邀約團體表演等活動。

新光金控 富邦金控 台新金控

延伸閱讀

明年景氣超樂觀？上市櫃公司砸重金辦尾牙 五大飯店集團桌價全面喊漲

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

搭捷運到南港展覽館驚見神秘景象 手機時間快1小時變日本時區

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

相關新聞

央行「今天向誰致敬」專文 特別紀念台灣金融教母侯金英

央行「今天向誰致敬」專文，特別紀念台灣金融教母、台南幫創始人侯雨利之女侯金英。

國泰世華銀行基金會伴孩子實踐夢想 大樹計畫22年投入3.5億元

財團法人國泰世華銀行文教基金會自2004年啟動「大樹計畫」以來，22年來持續推動學童平等受教權，不間斷支持偏鄉教育、體育...

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」22年累計投入3.5億元 伴孩子實踐夢想

財團法人國泰世華銀行文教基金會（下稱國泰世華銀行基金會）自2004年啟動「大樹計畫」以來，22年來持續推動學童平等受教權...

詐騙財損已飆破706億元！ 第一金人壽推「跨世代雙視角」戳破驚人騙局

你是否曾經點進一個「超划算」的購物網頁，或被拉進一個「保證獲利」的投資群組？！根據警政署「165打詐儀表板」統計，截至今...

第一金前九月賺216億元再創同期新高 累計EPS 1.51元

第一金控（2892）8日公布9月份自結獲利，9月盈餘降至20.44億元，月減24.7％、年增11.69％，創歷史單月同期...

外資賣超台股匯出 新台幣再貶1.5分

美元指數回升以及外資賣超台股匯出，新台幣匯價今收盤小貶1.5分，以30.535元作收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。