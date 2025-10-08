維持往年傳統 富邦金、台新新光金今年尾牙上看兩萬人

時序入年底，各金控開始規劃尾牙活動，其中，台新新光金過去在合併前分別於南港展覽館不同樓層舉行旺年會，本次預計將首次共同舉辦，規模超過兩萬名員工參與，成為歷年最大盛會。富邦金控（2881）南北場尾牙人數亦上看兩萬人。

富邦金2025謝年會活動主題為「富邦領航，閃耀迎新」，富邦集團近年在經營成效、永續指標等各領域穩健領航；希望以充滿光明、迎向美好未來意象，迎接新的里程。共將舉辦兩場，台北場於2026年1月24日將於南港展覽館一館舉辦，高雄場1月31日將在高雄展覽館南館舉辦，參與人數各約1.6萬人、4,000人，分別預計席開約1,600桌、400桌。

據悉，因應合併，過去台新金控與新光金控分別於南港展覽館不同樓層舉行的旺年會，預計將於2026年首次共同舉辦，規模超過兩萬名員工參與，成為歷年最大盛會，也可望延續雙方獨有的年會特色包括員工自組聯隊表演或藝人演出。另，玉山金維持往例由各單位舉辦，無大規模活動。

合庫金表示，今年度集團尾牙採區域中心與各營業單位自行規劃辦理，另總行及金控各子公司共同於總行大樓文康中心辦理，並規劃一系列摸彩抽獎、邀約團體表演等活動。