財富管理論壇11月5日登場 彭金隆：推台灣特色資管中心

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美國總統川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，值此變局，民眾資產應該何去何從，投資決策應該如何趨吉避凶，成為重要課題。金管會主委彭金隆上任以來，積極推動亞洲資產管理中心，針對台灣三大優勢，研擬五大計畫16項推動策略，打造具有台灣特色的資產管理中心。

由經濟日報主辦的「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，將由金管會主委彭金隆致詞，並由銀行、證券業等專家齊聚一堂，分享最新川普變局的因應、財富管理新趨勢，並為資產配置找尋最佳解方，本論壇由國泰金控（2882）、台新銀行、永豐金證券等協辦。

金管會主委彭金隆表示，台灣有全球競爭力的產業、豐富的民間財富及充沛的投資動能等三大優勢，金管會在擬定亞洲資產管理中心政策時，已考量台灣發展的限制與優勢，以「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」為二大核心目標。

金管會表示，未來將對標國際，打造全球競爭力。金管會強調，亞洲資產管理中心並不畫地自限，而是以國際市場為標竿。金管會參酌香港及新加坡等地發展財富管理之經驗，於今年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，並創設高雄資產管理專區，開放銀行於專區試辦22項業務項目，包括保險融資、金融資產組合融資等項目。金管會期望透過專區內一站式金融服務、資金運用彈性、跨境金融服務、金融機構共同合作，引入更多資金投資台灣，進一步推動台灣實體經濟發展。未來高雄資產專區將形成生態聚落，實現產業共榮。

另外，金管會也期許擴大資產管理市場深度與廣度。金管會針對金融業專區據點之業務試辦成果，顯示對市場發展具有正面助益者，將配套研擬修正相關法令規定或自律規範，以完成專區試辦業務項目的法規落地。另亦成立「亞洲資產管理中心銀行業務推動小組」，透過公私部門協作，設立三大任務工作坊（私人銀行業務、家族辦公室業務、OBU財富管理業務），持續針對重點業務，滾動式檢討精進相關推動策略。

截至目前為為止，金管會已核准21家銀行辦理高資產業務，及核准17家銀行進駐高雄專區。截至今年8月底，銀行高資產業務的客戶數共有16,567人、管理資產規模（AUM）合計約為1兆8,019億元。金管會未來將以「業務創新、資金流動、人才匯聚」為核心，擴大資產管理市場的深度與廣度，穩步邁向亞洲資產管理中心之目標。

金管會 財富管理

延伸閱讀

影／郝龍斌：兩岸和平不能全寄望川普 寧願賴清德放棄台獨

川普批民主黨讓政府關門如自殺式攻擊 將公布裁員規模

諾貝爾和平獎10月9日揭曉 川普寫信感謝被提名

川普關稅超收 全民發錢或先還國債？

相關新聞

金價首度攻上4千美元 95%央行想增持

國際金價屢創新高，現貨黃金價格昨天盤中首度突破每盎司四千美元大關，創下新高，最高來到四○四九美元價位。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，通膨隱憂、美國政府債務增加、地緣政治、美國聯邦政府關門等問題，帶動避險資金湧入金市；儘管金價趨勢仍是往上，但短線漲幅已大，要注意何時拉回或是盤整。

銀樓爆搶金潮…有人扛300萬現金買1公斤金塊 央行「不買不賣」

國際金價屢創新高，新北板橋金進峰珠寶店鍾姓業者表示，店內業績比過去激增兩、三倍，近日最大一筆是一名四十多歲男子扛著三百多萬現金買一公斤的金塊，對方表示因身上有閒錢，買點黃金來保值。

七金控前三季賺1,859億元 中信、第一、永豐創歷史新高

金控獲利陸續出爐，昨（8）日分別有中信金、兆豐金、永豐金、第一金和國票金揭露9月自結盈餘，中信單月大賺111.7億元，前...

中信銀數位創新 國際肯定

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）於英國時間7日舉辦第26屆「World’s Best Dig...

中信銀雙軌制…解決中小企融資痛點

中國信託銀行今年首度拿下《Global Finance》（全球金融）World’ s Best Digital Bank...

富邦蔡明興奪最佳執行長獎

國際財經媒體《The Asset》日前公布Corporate Sustainability Leadership Awa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。