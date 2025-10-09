財富管理論壇11月5日登場 彭金隆：推台灣特色資管中心

美國總統川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，值此變局，民眾資產應該何去何從，投資決策應該如何趨吉避凶，成為重要課題。金管會主委彭金隆上任以來，積極推動亞洲資產管理中心，針對台灣三大優勢，研擬五大計畫16項推動策略，打造具有台灣特色的資產管理中心。

由經濟日報主辦的「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，將由金管會主委彭金隆致詞，並由銀行、證券業等專家齊聚一堂，分享最新川普變局的因應、財富管理新趨勢，並為資產配置找尋最佳解方，本論壇由國泰金控（2882）、台新銀行、永豐金證券等協辦。

金管會主委彭金隆表示，台灣有全球競爭力的產業、豐富的民間財富及充沛的投資動能等三大優勢，金管會在擬定亞洲資產管理中心政策時，已考量台灣發展的限制與優勢，以「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」為二大核心目標。

金管會表示，未來將對標國際，打造全球競爭力。金管會強調，亞洲資產管理中心並不畫地自限，而是以國際市場為標竿。金管會參酌香港及新加坡等地發展財富管理之經驗，於今年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，並創設高雄資產管理專區，開放銀行於專區試辦22項業務項目，包括保險融資、金融資產組合融資等項目。金管會期望透過專區內一站式金融服務、資金運用彈性、跨境金融服務、金融機構共同合作，引入更多資金投資台灣，進一步推動台灣實體經濟發展。未來高雄資產專區將形成生態聚落，實現產業共榮。

另外，金管會也期許擴大資產管理市場深度與廣度。金管會針對金融業專區據點之業務試辦成果，顯示對市場發展具有正面助益者，將配套研擬修正相關法令規定或自律規範，以完成專區試辦業務項目的法規落地。另亦成立「亞洲資產管理中心銀行業務推動小組」，透過公私部門協作，設立三大任務工作坊（私人銀行業務、家族辦公室業務、OBU財富管理業務），持續針對重點業務，滾動式檢討精進相關推動策略。

截至目前為為止，金管會已核准21家銀行辦理高資產業務，及核准17家銀行進駐高雄專區。截至今年8月底，銀行高資產業務的客戶數共有16,567人、管理資產規模（AUM）合計約為1兆8,019億元。金管會未來將以「業務創新、資金流動、人才匯聚」為核心，擴大資產管理市場的深度與廣度，穩步邁向亞洲資產管理中心之目標。