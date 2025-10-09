聽新聞
日圓下探2月來低點 投資人關注日本干預時機

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
在日本自民黨新任總裁高市早苗政策預期所帶來的賣壓下，日圓兌美元匯率繼7日貶破152日圓後，8日進一步下跌，貶至2月來低點，兌歐元也一度貶到歐元1999年問世以來新低。高市勝選、加上日本8月薪資成長為三個月來最慢，都讓日本銀行（央行）的升息計畫面臨兩難。

日圓兌美元8日盤中一度再貶0.7%，報153日圓兌1美元，兌歐元也一度貶值0.45%到177.86日圓兌1歐元，為歐元1999年問世以來新低。

日圓匯率走勢
日圓匯率走勢

分析師指出，目前市場的預設為高市若順利坐上首相大位，勢必將運用所有影響力刺激經濟成長，包括施壓日銀延後升息，美銀（BofA）因而預期日圓兌美元今年底將貶至155日圓。

日圓離155大關顯然也僅剩一步之遙，投資人不免開始思考：日圓還要多弱，才會引發當局再次入市干預。日本財務大臣加藤勝信7日已表態稱，將密切關注外匯市場的過度波動。

Gama資產管理公司的全球宏觀投資組合經理狄‧梅洛指出，日本財務省和央行都不願看到日圓急貶，「我們又回到了讓他們不舒服的150-160區間」，「當局可能先以口頭干預示警，但如果日圓繼續走弱，實際干預或很快跟上。」

在此同時，日本厚生勞動省8日公布，8月名目薪資比去年同期成長1.5%，為三個月最低，也低於經濟學家預測，實質現金薪資更下滑1.4%，為連續第八個月下滑，且減幅甚於預期。

雖8月薪資數據不如預期，但整體薪資溫和成長趨勢依然暗示日銀能繼續緩慢升息，只是薪資成長減緩也凸顯高市要振興經濟的挑戰，因此她可能不樂見日銀本月30日升息。

日圓 日本銀行 薪資

