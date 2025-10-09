聽新聞
日圓續貶 國銀：換匯量將暴增
連假帶動旅遊需求，加上日本自民黨總裁確定由高市早苗當選後，日圓兌美元8日貶破152，日圓兌新台幣也貶至0.2037兩個月新低，國銀估換匯量將大幅成長，9月至10月與去年同期相比可能成長四成。
新台幣昨（8）日匯價小幅走貶，收盤下跌1.5分，以30.535元兌1美元作收，連三貶。匯銀主管指出，市場焦點轉向日本政局變化，日本自民黨新任黨主席高市早苗長期支持「安倍經濟學」，主張維持財政與貨幣寬鬆政策，並延後日本央行升息時程，帶動市場出現所謂的「高市交易」，日圓本周重貶，短線恐續探新低。
