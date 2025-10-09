富邦蔡明興奪最佳執行長獎

國際財經媒體《The Asset》日前公布Corporate Sustainability Leadership Awards 2025獲獎企業，富邦金控（2881）董事長蔡明興榮獲「最佳執行長獎」，子公司台北富邦銀行榮獲「最佳多元化與包容性獎」、富邦產險榮獲「最佳社會責任獎」，為台灣金融業最大贏家。

蔡明興表示，感謝《The Asset》肯定，此榮譽屬於富邦全體同仁的榮耀。他強調，永續不是成本，而是企業為未來發展的重要投資，能夠強化企業韌性與包容力、並儲備長期競爭力，更能為社會創造長期價值。

富邦金控於2021年重新擘劃永續願景藍圖，以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略推動永續轉型。2023年底將21項量化指標優化至29項，並設定2030年目標，展現永續承諾的行動力與可追蹤性。2024年，富邦金控綠色金融成果已逾2.5兆元，並增訂2030年達2.91兆元的目標。

公司治理方面，富邦金控於董事會下設「公司治理暨永續委員會」，蔡明興親自擔任委員、2024年出席率達100%。同時，於2024年成立「富邦永續聚樂部」，規劃富邦專屬的永續系列課程，為員工永續賦能，並長期投入社會公益，致力推動藝術、文化、體育發展，串連正向力量，創造社會共好。

面對全台逾84萬名移工，台北富邦銀行攜手移工教育組織One-Forty發佈《移工金融理財認知大調查》，啟動「移工普惠金融倡議專案」推出東南亞四國語系《防詐精選指引》與《銀行常用服務使用指南》，協助移工識別詐騙風險，安全使用銀行服務，補強移工金融知識斷層。並製作印尼語理財教育影片，更將備受長者歡迎的「富足人生」桌遊升級為中／印雙語版本，推動移工與長者跨文化共學。

富邦產險長期致力風險教育推廣，從保險的「事後補償」至「事前預防」風險發生，提升企業、社會的永續風險意識。自2021年起每年推出不同生活風險主題的兒童繪本，今年推出關注失智症議題內容。