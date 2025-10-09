聽新聞
富邦蔡明興奪最佳執行長獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
富邦金董座蔡明興帶領富邦打造永續經營企業典範，獲《The Asset》最佳執行長獎。富邦金控／提供
富邦金董座蔡明興帶領富邦打造永續經營企業典範，獲《The Asset》最佳執行長獎。富邦金控／提供

國際財經媒體《The Asset》日前公布Corporate Sustainability Leadership Awards 2025獲獎企業，富邦金控（2881）董事長蔡明興榮獲「最佳執行長獎」，子公司台北富邦銀行榮獲「最佳多元化與包容性獎」、富邦產險榮獲「最佳社會責任獎」，為台灣金融業最大贏家。

蔡明興表示，感謝《The Asset》肯定，此榮譽屬於富邦全體同仁的榮耀。他強調，永續不是成本，而是企業為未來發展的重要投資，能夠強化企業韌性與包容力、並儲備長期競爭力，更能為社會創造長期價值。　　

富邦金控於2021年重新擘劃永續願景藍圖，以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略推動永續轉型。2023年底將21項量化指標優化至29項，並設定2030年目標，展現永續承諾的行動力與可追蹤性。2024年，富邦金控綠色金融成果已逾2.5兆元，並增訂2030年達2.91兆元的目標。

公司治理方面，富邦金控於董事會下設「公司治理暨永續委員會」，蔡明興親自擔任委員、2024年出席率達100%。同時，於2024年成立「富邦永續聚樂部」，規劃富邦專屬的永續系列課程，為員工永續賦能，並長期投入社會公益，致力推動藝術、文化、體育發展，串連正向力量，創造社會共好。

面對全台逾84萬名移工，台北富邦銀行攜手移工教育組織One-Forty發佈《移工金融理財認知大調查》，啟動「移工普惠金融倡議專案」推出東南亞四國語系《防詐精選指引》與《銀行常用服務使用指南》，協助移工識別詐騙風險，安全使用銀行服務，補強移工金融知識斷層。並製作印尼語理財教育影片，更將備受長者歡迎的「富足人生」桌遊升級為中／印雙語版本，推動移工與長者跨文化共學。

富邦產險長期致力風險教育推廣，從保險的「事後補償」至「事前預防」風險發生，提升企業、社會的永續風險意識。自2021年起每年推出不同生活風險主題的兒童繪本，今年推出關注失智症議題內容。

富邦金控 移工

金價首度攻上4千美元 95%央行想增持

銀樓爆搶金潮…有人扛300萬現金買1公斤金塊 央行「不買不賣」

國際金價屢創新高，新北板橋金進峰珠寶店鍾姓業者表示，店內業績比過去激增兩、三倍，近日最大一筆是一名四十多歲男子扛著三百多萬現金買一公斤的金塊，對方表示因身上有閒錢，買點黃金來保值。

銀樓爆搶金潮…有人扛300萬現金買1公斤金塊 央行「不買不賣」

中信銀數位創新 國際肯定

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）於英國時間7日舉辦第26屆「World's Best Dig...

七金控前三季賺1,859億元 中信、第一、永豐創歷史新高

富邦蔡明興奪最佳執行長獎

國際財經媒體《The Asset》日前公布Corporate Sustainability Leadership Awa...

中信銀數位創新 國際肯定

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）於英國時間7日舉辦第26屆「World’s Best Dig...

中信銀雙軌制…解決中小企融資痛點

中國信託銀行今年首度拿下《Global Finance》（全球金融）World’ s Best Digital Bank...

