永豐銀獲准進駐高雄專區

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會昨（8）日同意永豐銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，截至目前，加上永豐銀行已有17家國銀獲准進駐專區，銀行試辦業務項目以授信、家族辦公室、跨境金融服務為主。除國銀之外，目前共有四家保險業者、12家證券商與投信投顧業者獲准進駐高雄專區。

金管會指出，永豐銀於去年5月獲准開辦高資產業務，依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，並落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。另金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

永豐銀行表示，將由南高雄分行針對境內外高資產客戶推出新型態財管服務，首波新增業務包括透過代理收付款項方式銷售外幣基金、私募股權基金及未具證券投信性質之境外基金，並提供多項融資方案，如保單與保費融資、以金融資產投資組合作為擔保的Lombard Lending，以及貸放成數不限五成，且可質押借款的自益特定金錢信託受益權擔保質借等授信業務。

截至目前，共17家銀行獲准進駐高雄資產管理專區。

