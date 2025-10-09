七金控前三季賺1,859億元 中信、第一、永豐創歷史新高

記者黃于庭任珮云、黃登愉／台北報導
金控獲利陸續出爐，昨（8）日分別有中信金（2891）、兆豐金、永豐金、第一金和國票金揭露9月自結盈餘，中信單月大賺111.7億元，前三季獲利突破600億，達607.5億元，每股稅後純益（EPS）更突破3元，表現亮眼，累計前三季包括中信金、第一金、永豐金，皆創歷史新高，每股純益分別達3.06元、1.51元及1.57元。兆豐金、國票金則分別為1.91元及0.47元。

綜觀已公告的七家金控單月稅後純益合計有253.2億元，累計前三季稅後純益共計1,859.5億元，分別年成長53.8％和5.1％。

中信金9月稅後純益111.7億元，累計前三季獲利達607.5億元，年成長3.6％，刷新歷史紀錄，主要受惠於實現資本利得、股利入帳和銀行累計獲利創高等三因素，EPS為3.06元。子公司中信銀因利息和手續費淨收益增加，累計獲利420.5億元，台灣人壽雖然上半年因美元貶值導致承受較大匯損壓力，但在台股部位趁勢實現部分資本利得，累計稅後純益達177.4億元。

兆豐金旗下銀行、證券、票券和產險子公司貢獻穩定收益，9月稅後純益28.2億元，年增17.3％，前三季累計賺282.8億元，年減3.5％，EPS為1.91元。其中，兆豐銀稅後純益234億元為主要獲利來源，兆豐證券累計賺18.4億元、兆豐票券累計賺19億元、兆豐產險累計賺6.5億元。

永豐金受惠於子公司銀行和證券獲利持續創高，9月稅後純益達24.7億元、累計稅後純益205.4億元，年成長11.4％，續創歷史同期新高，EPS為1.57元。其中，永豐銀行因存款成本續減及共同基金和法金業務手續費收入動能提升，9月稅後純益有16.6億元，累計稅後賺161.3億元，年成長12.2％；永豐金證券也因資本利得挹注，前三季賺48.2億元，年成長6.5％。

第一金因子公司第一銀行淨利息收益和淨手續費收入獲利維持強勁動能，帶動第一金9月稅後純益達20.44億元，月減24.7％、年增11.6％，前三季賺進216.9億元，年成長4.3％，皆創歷年同期新高，EPS為1.51元；子公司第一金證券因評價獲利下滑而呈現累計獲利年減18.8％，達7.5億元。

