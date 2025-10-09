聽新聞
中信銀雙軌制…解決中小企融資痛點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中國信託銀行今年首度拿下《Global Finance》（全球金融）World’ s Best Digital Banks Awards「全球最佳中小企業銀行平台」獎項。而致勝的關鍵，就是「雙軌制中小企業銀行策略」，將市場細分為年營業額低於1億元的微型企業和年營業額在1至10億元之間的中小型企業，提供不同產品服務，構築完整生態系統，幫助潛力企業在海內外擴張。

2023年台灣中小企業家數超過167.4萬家，占全體企業98.88%以上，其中微型企業更占高達97.6%，然而由於收入貢獻有限、了解你的客戶（KYC）和信用調查成本高昂以及資產品質不穩定等因素，多數金融機構主力客戶為大型企業，缺乏瞄準中小企業的服務，導致其貸款融資不易。

為補足具成長潛力的中小企業系統性融資缺口，中信銀對於微型企業打造端到端數位貸款服務「中小企業數位申貸平台」，2分鐘即可完成線上申請，10分鐘視訊訪查及身分驗證，申辦平均節省五小時，自動化驗證更將文件錯誤率降低95%，平台前後已獲逾30項數位貸款解決方案專利，更獲台灣中小企業信用保證基金的認可。

中信銀2024年推動客製化融資服務，除參考財務報表，亦透過分析營運績效、金流交易和第三方驗證，提供完整風險評估架構，結合抵押品結構和快速審批機制，使中小企業能及時獲得量身定製的大規模融資，為中小企業貸款創造機會。首年累計放款金額達140億元，支持超過1,100家中小企業獲得營運資金。截至今年7月，中信銀對中小企業放款餘額已達4,482億元，較前一年新增538億元，成長動能為民營銀行第一。

