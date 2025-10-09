中信銀數位創新 國際肯定

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）於英國時間7日舉辦第26屆「World’s Best Digital Banks Awards」頒獎典禮，中國信託銀行以卓越的數位創新與AI應用勇奪23項大獎，成為本屆最大贏家。該行以創新的數位科技四度榮獲「全球傑出金融創新實驗室」，並拿下「全球最佳AI金融科技應用銀行」與「全球最佳中小企業銀行平台」等全球級殊榮，另囊括九項亞太區大獎，涵蓋個金、法金與支付服務等領域，展現台灣金融業的創新能量。

中信銀推動超過百項創新應用，橫跨客服、防詐、支付及合規管理，並率先建立人工智慧治理制度與AI評測中心，落實AI合規應用。全台首創自主研發的「AI智能審票系統」，可辨識繁體手寫支票，兼具創新與風控。此次代表領獎的數位科技處副總宋政隆，亦於「AI, Digital Banking and Innovation Forum 2025」分享生成式AI在金融業的應用。

企金方面，中信銀榮獲「全球最佳中小企業銀行平台」與「亞太最佳嵌入式金融應用銀行」雙獎，展現其持續助力中小企業轉型的決心。「中小企業數位申貸平台」，讓申請、訪查、徵審到撥款流程全面數位化，並透過「銀企直連」服務讓企業ERP即時連線銀行系統。

在永續金融創新上，「AI碳金融管理平台」奪下「亞太最佳金融創新」獎。該平台依循碳核算金融聯盟（PCAF）標準，運用AI分析融資組合碳排，協助金融業掌握碳風險並優化授信決策。

個金領域「GREEN Service 分行智能服務平台」結合AI客服與流程自動化，榮獲「亞太暨台灣最佳消費整合金融銀行」。行動銀行App整合逾700項功能，搭配「AI超個人化數位金融旅程」跨足App、ATM與LINE三大平台，奪得「亞太暨台灣最佳創新數位銀行」。

此外，中信中油聯名卡以交通生態圈整合加油、停車、eTag與行動商城，榮獲「亞太暨台灣最佳支付體驗」；貸款服務則全面導入AI技術，建立房貸與信貸一站式數位平台，榮獲「亞太暨台灣最佳貸款銀行」。