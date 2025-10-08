央行「今天向誰致敬」專文 特別紀念台灣金融教母侯金英

央行「今天向誰致敬」專文，特別紀念台灣金融教母、台南幫創始人侯雨利之女侯金英。

前台灣金融研訓院董事長、遠東商銀董事長侯金英，於2025年10月3日早晨安詳辭世，享耆壽95歲。侯金英一生致力推動金融教育與專業化制度，培育無數金融人才，是臺灣金融體系產官學界公認的關鍵推手。

1958年，侯金英自台大經濟系畢業，成為該校經濟研究所首位女性碩士生。她與學長梁國樹結婚後，雙雙赴美進修，分別取得范登堡大學碩士與博士學位。返台後，侯金英任教於政大財稅系、銀行系長達37年，作育英才無數，門生包括央行總裁楊金龍、前行政院長林全、前財政部長呂桔誠、前金管會主委黃天牧等。她親切、平易近人的教學風格深受學生愛戴，其著作《現代貨幣學》更成為國內早期貨幣學權威教材。

1995年，為延續夫婿梁國樹推動金融教育的遺志，侯金英出任金融人員研究訓練中心（今金融研訓院）董事長，推動金融證照制度、建立研訓院穩定財源，並親自籌建新大樓。她曾自豪表示：「我敢說，研訓院沒有我就沒有今天。」2008年起，她受遠東集團總裁徐旭東延攬，出任遠東商銀董事長，持續發揮專業與領導力。即使高齡九十餘歲仍堅持每日上班、親自主持股東會，精神矍鑠。

侯金英長年提倡專業倫理與終身學習，2022年獲金融研訓院「菁業獎—特殊貢獻獎」及《財訊》「金融奉獻獎」，以表彰其對臺灣金融教育與產業發展的卓著貢獻。今年9月，政大金融系與台灣金融暨銀行學會共同設立「金英講座」，以她為名推動金融教育傳承。

令人惋惜的是，侯金英於8月底才出席「金英講座」慶祝晚宴，與師長、校友歡聚，不料僅一月後辭世。政大金融系校友表示，將延續她「敬業盡責、凡事善解」的精神，持續開辦講座課程，讓「金英」之名與她對金融教育的熱忱永續流傳。