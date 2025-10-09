永續趨勢論壇 15日舉行
為因應全球永續投資趨勢及投資人對企業透明度與治理品質日益重視的期待，由金管會指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「IR & Engagement新趨勢」論壇，10月15日將盛大舉行。
論壇聚焦於投資人關係與ESG議合的國際發展、實務應用及數位工具導入，透過多方觀點與互動交流，引導企業強化與投資人之間的雙向溝通。
「IR & Engagement新趨勢」論壇為台灣活動之一，將由金融監督管理委員會證券期貨局局長張振山、台灣證券交易所董事長林修銘、與證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠致詞，展現主管機關與資本市場共同推動永續發展與投資人關係之重視與決心。
論壇內容設計兼具國際視野、在地實務與數位創新，包含兩場專題演講與兩場專家對談。本論壇為上市櫃公司、國際交易所、機構投資人與指數公司間樹立互動典範，透過多元形式匯聚政策倡議、產業實務與數位工具展示，期望推動更多企業積極回應ESG相關議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言