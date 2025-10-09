亞資辦公室衝刺五任務

國際金價屢創新高，現貨黃金價格昨天盤中首度突破每盎司四千美元大關，創下新高，最高來到四○四九美元價位。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，通膨隱憂、美國政府債務增加、地緣政治、美國聯邦政府關門等問題，帶動避險資金湧入金市；儘管金價趨勢仍是往上，但短線漲幅已大，要注意何時拉回或是盤整。

