亞資辦公室衝刺五任務
「亞洲資產管理中心推動辦公室」成立滿月，原先聚焦的三大任務已擴編至五大任務。據了解，辦公室已陸續接獲多家金融機構洽詢亞灣設點事宜；此外，更有旅居海外的台灣人主動查詢亞資政策對其財富管理布局的潛在影響，反映政策效應逐步擴散至國際。
亞資辦公室肩負的五大任務，包括諮詢平台業務、資產管理促進工作小組、國內外廣宣與交流、亞資專網升級、市場情資蒐集與研析，後兩者為過去一個月來新增業務。
其中，資產管理促進工作小組主要負責與四大會計事務所、金管會每月會議，與四大會計事務所首次會議將於10月底舉行；而亞資專網9月1日中文版上線，英文版也於10月初上線。
