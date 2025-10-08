快訊

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」22年累計投入3.5億元 伴孩子實踐夢想

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行基金會「大樹計畫」在各界的熱心支持下，捐贈金額從初期的1,000萬元，今年提高至2,200萬元，贊助多所學校的體育團隊與特色教育，陪伴學童們從課堂到國際賽場，斬獲亮眼成績。圖／國泰世華銀行基金會提供
財團法人國泰世華銀行文教基金會（下稱國泰世華銀行基金會）自2004年啟動「大樹計畫」以來，22年來持續推動學童平等受教權，不間斷支持偏鄉教育、體育與多元學習發展，8日舉辦「114年大樹計畫捐贈典禮」，攜手集團員工與企業夥伴共襄盛舉，今年捐贈金額更從去年2,000萬元提升至2,200萬元，累計投入金額超過3.5億元，扶助超過30萬名弱勢學童，鼓勵學童們勇敢追夢。

今年的捐贈典禮由基金會支持的特色教育學校─雲林縣永光國小太鼓隊與桃園市桃園國小兒童樂團揭開序幕，學童們以震撼鼓聲與悠揚樂音展現自信與希望，生動呈現教育資源灌溉後的豐碩成果。另外，典禮現場特別播放紀錄片，講述國泰世華基金會陪伴台南大內舉重隊7年來的成長歷程，學生們在影片中感性致謝：「謝謝基金會陪我們一起長大，有了你們的鼓勵，我們才能堅持夢想。」

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示：「教育是社會永續發展的根基，也是翻轉人生的關鍵力量。7年前我從電視上看到台南大內舉重隊教練罹癌的新聞，由教練的太太接手訓練工作，當時我很擔心孩子們失去依靠，因此深入了解並展開支持。這7年來我們陪伴團隊重建，歷經艱辛過程後，他們重新站上全國賽場並獲得佳績。這故事證明，只要給予適當的支持，孩子們就能突破環境限制，實現夢想。」

回顧今年，國泰世華銀行基金會支持的運動隊伍在國內外賽事屢創佳績，耀眼成績包含：宜蘭縣南澳國小籃球隊在西班牙「巴塞隆納盃國際籃球分齡錦標賽」勇奪U12男子組冠軍；國立臺東大學附屬體育高級中學棒球隊則在「美國貝比魯斯聯盟U16-U18世界青棒錦標賽-鑽石組」獲得U18冠軍與U16亞軍；新竹縣尖石國中柔道隊亦在全國賽事中表現亮眼。這些成果不僅是孩子們努力不懈的見證，更象徵基金會長期投入帶來的深遠影響，讓學童有機會站上世界舞台，綻放屬於自己的光芒。

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」初期以「助學金」形式推動，目前已拓展至全台10個縣市，資助內容涵蓋獎助學金、課後輔導、營養午餐、運動訓練與國際參賽補助等多元面向，未來，基金會將持續深耕兒少教育與體育發展，並號召社會力量共同響應。民眾可透過國泰世華銀行基金會官方網站，選擇單筆捐款、定期定額，或使用信用卡回饋點數「小樹點」折抵捐款，用一份小小的支持灌溉學童大大的夢想，讓幼苗成長茁壯，最終成為守護社會的大樹。國泰世華銀行基金會「大樹計畫」捐款資訊：https://is.gd/4Y2U07

國泰世華銀行基金會董事長李明賢（左二）與受贈單位代表及貴賓合影，共同見證「大樹計畫」持續支持學童與特色學校發展的努力與成果。圖／國泰世華銀行基金會提供
國泰世華銀行基金會董事長李明賢出席「114年大樹計畫捐贈典禮」，提及大樹計畫從成立初期每年捐贈1,000萬到今年金額達到2,200萬，22年來累計資助達3.5億元，共支持30萬名學童，守護這些幼苗長成大樹。圖／國泰世華銀行基金會提供
國泰世華 華銀 偏鄉教育

