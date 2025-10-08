詐騙財損已飆破706億元！ 第一金人壽推「跨世代雙視角」戳破驚人騙局
你是否曾經點進一個「超划算」的購物網頁，或被拉進一個「保證獲利」的投資群組？！根據警政署「165打詐儀表板」統計，截至今年9月全台就有13萬4,700件詐騙案件，財損金額累計高達706億，其中，「網路購物詐騙」和「假投資詐騙」是最常見的手法。更驚人的是，受害最多的並不是長輩，而是青壯年們！所以不管你幾歲，詐騙都可能盯上你。
第一金人壽積極實踐公平待客，以多元的手法宣導金融防詐觀念，此次推出「跨世代雙視角」防詐影片，以分鏡手法對比「年輕人 vs. 長輩」的日常場景，揭露你我都有可能踩進的詐騙陷阱，第一金人壽總經理邢益華表示：「我們希望透過影片，讓民眾理解陷阱無所不在，也呼籲大家關心身邊的人，唯有彼此提醒、互相關心，才是最強的防詐陣線。」
第一金人壽指出，即日起至2025年10月30日中午12:00，只要分享影片連結https://firstlife.tw/ki13i到社群平台，就有機會抽中1,000元、500元、100元量販店提貨券。
面對不斷進化的詐騙手法，第一金人壽持續透過網路、實體講座、鄰里合作等多元的金融防詐型態，提醒民眾務必提高警覺，同時，在保單服務流程中也增加多項提醒或防範措施，包括防詐關懷語音、官方專屬短碼簡訊「68188」等，以期為保戶打造更優質、更安全的保障防護網。
