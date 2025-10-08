永豐金前三季獲利續創歷史同期新高 累計EPS 1.57元
永豐金控（2890）自結2025年9月稅後純益為24.71億元，較上月減少11.4%，累計2025年1-9月稅後純益205.44億元，續創歷史同期新高，年成長11.4%，累計EPS為1.57元，年化ROE 13.01%。
永豐銀行9月份稅後純益16.64億元，月增3.5%，獲利增加主要受惠於存款成本續減以及共同基金與法金業務手續費收入動能提升。
永豐金證券9月份稅後純益8.58億元，月減6.4%，獲利減少主要係因股利收入認列高峰已過所致。
金控2025年1-9月累計稅後純益205.44億元，年增11.4%，創歷年同期新高，主要受惠於銀行子公司與證券子公司獲利皆穩健成長創新高。
1-9月累計永豐銀行稅後純益161.3億元，年增12.2%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。
1-9月累計永豐金證券稅後純益48.22億元，年增6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得挹注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言