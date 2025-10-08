第一金前九月賺216億元再創同期新高 累計EPS 1.51元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
第一金控大樓。聯合報系資料照
第一金控（2892）8日公布9月份自結獲利，9月盈餘降至20.44億元，月減24.7％、年增11.69％，創歷史單月同期新高，較上月盈餘降低主因是銀行獲利減少所致，但因核心業務動能支撐，累計前九月稅後純益為216.99億元，較去年同期成長4.3％，續創歷史同期新高，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.51元。

第一金旗下主要獲利貢獻引擎子公司第一銀行因淨提存增加導致單月盈餘下滑至17.85億元，月減19％、年減3.75％，但由於核心業務動能仍在，淨利收和淨手收獲利均維持良好，金融交易利得則因股利收入減少而下降，覆蓋率揚升至847.89％、逾放比持平於0.17％，累計前九月稅後純益為205.51億元，年增5.7％。

子公司第一金證券因評價獲利下滑，導致9月盈餘降至1.55億元，月減13.7%、年增431％，累計前九月稅後純益為7.56億元，年減18.8％；子公司第一金人壽因保險損失減少，9月盈餘上揚至1.96億元，月增3.9％、年增600％，累計前九月稅後純益達6.84億元，年增44.8％。

第一金控 第一銀行

